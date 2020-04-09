В Петербурге возбудили дело за публикацию фейка о коронавирусе в соцсети

Полиция Санкт-Петербурга возбудила административное дело в отношении администратора паблика «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Владимира Воронцова за публикацию фейковой информации о коронавирусе. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала, речь идет о публикации, датированной 2 апреля, в которой утверждалось, что «в институте ФСБ России в Санкт-Петербурге 70% заболевших коронавирусной инфекцией». Как отмечает RT, после этого прокуратура направила в институт запрос о том, соответствует ли эта информация действительности. В материале не указывается, ответили ли в институте на этот запрос.

Затем, как сообщает телеканал, материалы прокурорской проверки поступили в полицию. В постановлении УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга о привлечении к административной, с которым ознакомился RT, говорится, что Воронцов «опубликовал заведомо недостоверные сведения, создающие мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

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