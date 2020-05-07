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Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске

Владимир Воронцов
Владимир Воронцов (Фото: vavorontsov / Vk)

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру. По его словам, полицейские проводят обыск.

«У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь», — написал он.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что на данный момент не обладают информацией об обысках. Телефон Владимира Воронцова оказался выключен. Его адвокат Сергей Бадамшин не ответил на звонки РБК, однако перепостил в своем Telegram-канале сообщение Воронцова.

О том, что силовики проводят новый обыск у Воронцова, также сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. «Сейчас они проникли в жилище Воронцова в Москве. Дверь он сам не открыл, поэтому ее пришлось сломать. В квартире основателя проекта начался обыск», — сказал собеседник агентства. Причину следственных действий он не назвал.

В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, где в отношении Воронцова возбуждено уголовное дело, заявили РБК, что информацией об обысках не обладают.

В Петербурге завели дело против основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Проект «Омбудсмен полиции» представляет собой одноименные группу в сети «ВКонтакте» и Telegram-канал, которые посвящены защите прав сотрудников полиции и освещению проблем работников правоохранительных органов.

В апреле в отношении Воронцова завели уголовное дело. Следователи петербургского управления СК обвинили его в распространении фейковой информации из-за сообщения о заболевших коронавирусом курсантах в институте ФСБ. Запись об этом появилась 2 апреля в сообществе «Омбудсмен полиции» в «ВКонтакте». Сам Воронцов связывал возбуждение уголовного дела со своей правозащитной деятельностью.

Теги: обыск, полиция, правозащитники, новости РБК
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