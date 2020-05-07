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Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

В Кремле отметили, что сроки режима самоизоляции, введенного ранее, еще не закончились. В конце апреля Путин поручил подготовить план поэтапного выхода регионов из-под антивирусных ограничений с 12 мая
Фото: алерий Шарифулин / ТАСС
Фото: алерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.

«Еще пять дней до окончания ранее объявленного срока [режима самоизоляции]», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Путин в конце апреля поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. Он отметил, что ослабление антивирусных мер должно приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать введенные в стране ограничения поэтапно. Сначала необходимо разрешить прогулки для семей и занятия спортом на свежем воздухе и открывать магазины и объекты сферы услуг с ограниченной площадью. На последнем этапе откроются парки и скверы. По словам Поповой, решение о снятии ограничений примут главы регионов.

Власти Москвы снимать режим самоизоляции отказались и продлили действие ограничений до конца месяца. Однако с 12 мая в столице возобновят работу предприятия промышленности и строительства. Из-за этого на улицах и в транспорте станет больше людей, поэтому власти обязали жителей носить маски и перчатки. Тем, кто будет пренебрегать средствами защиты, грозит штраф 4 тыс. руб.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: самоизоляция, Владимир Путин, Дмитрий Песков
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