Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

В Кремле отметили, что сроки режима самоизоляции, введенного ранее, еще не закончились. В конце апреля Путин поручил подготовить план поэтапного выхода регионов из-под антивирусных ограничений с 12 мая

Фото: алерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.

«Еще пять дней до окончания ранее объявленного срока [режима самоизоляции]», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Путин в конце апреля поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. Он отметил, что ослабление антивирусных мер должно приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать введенные в стране ограничения поэтапно. Сначала необходимо разрешить прогулки для семей и занятия спортом на свежем воздухе и открывать магазины и объекты сферы услуг с ограниченной площадью. На последнем этапе откроются парки и скверы. По словам Поповой, решение о снятии ограничений примут главы регионов.