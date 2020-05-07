Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,12 (+0,15) Quote, 13:07
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 80,06 (0) Quote, 13:07
Что творится с акциями после «ядерных» твитов Маска: пять ярких примеров Quote, 21:01 В Крыму умер пилот вертолета Ми-35 после жесткой посадки Общество, 20:53 Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес Экономика, 20:49 СМИ назвали имя нового тренера молодежной сборной России по хоккею Спорт, 20:43 Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Политика, 20:32 Заболевший COVID-19 Мишустин по видеосвязи провел совещание по экономике Политика, 20:30 Золото спустя 16 лет. Три года назад «Спартак» выиграл чемпионат России Спорт, 20:23 Правительство Украины ослабило карантин и продлило его до 22 мая Политика, 20:21 В Минздраве оценили сроки активного распространения коронавируса в России Общество, 20:16 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 20:16 Федерация бокса России предложила дать гражданство Усику и Ломаченко Спорт, 19:57 Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима Общество, 19:55 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 19:52 Судно — трубоукладчик «Северного потока — 2» поплыло к складу с трубами Общество, 19:51
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Минздраве оценили сроки активного распространения коронавируса в России

Вирус будет распространяться по России как минимум до июня, сообщила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. По ее словам, затем вирус может стать сезонным заболеванием, как, например, грипп
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Коронавирус продолжит активно распространяться в России до июня, сообщила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире телеканала «Россия 24».

«Если считать, что в марте у нас началось активное распространение коронавируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами. Возможно, и после июня. <...> Но надеюсь, что эпидемический процесс развивается также по своим законам, и наши мероприятия не дадут более ста дней этому вирусу циркулировать», — сказала Малинникова.

На вопрос, ожидается ли вторая волна заболевания, специалист отметила, что вирус, скорее всего, «займет свое место среди других», то есть станет сезонным.

По мнению врача-инфекциониста Валерия Безносенко, число инфицированных будет расти еще три-четыре месяца. «Для того чтобы вспышка остановилась, количество инфицированных должно составить порядка 50–60%. Сейчас, согласно скрининговым исследованиям, инфицировано порядка 2–2,5%», — заявил он РБК.

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в свою очередь напомнила, что сейчас существуют разные прогнозы. «Я смотрела сегодня на модель распространения, подготовленную сингапурскими исследователями. Она утверждает, что полностью эпидемия в России должна закончиться к 8 августа. Судя по их графику, пик эпидемии мы только что прошли, буквально в последние дни», — сообщила РБК Попович.

Она также отметила, что COVID-19 может стать традиционной сезонной инфекцией. «В любом случае мы будем жить и с этой инфекцией, и с другими еще много лет, и нужно обеспечивать готовность медицинских служб и санитарную готовность населения», — отметила она.

Эксперт Минздрава обозначил пик эпидемии коронавируса в России
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По словам директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, Россия может пройти пик эпидемии в середине мая. Число заразившихся затем начнет снижаться, чему поможет как ограничение контактов между людьми, так и губительное для микроорганизмов действие ультрафиолета, источником которого является солнечный свет, отметил он.

Помимо этого, летом у людей лучше иммунитет, добавил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. «Люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой. Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена», — отметил он.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Авторы: Виктория Полякова, Роман Кирьянов
Теги: коронавирус, Минздрав, Россия
Материалы по теме
Попова назвала невозможной полную остановку распространения коронавируса
Общество
Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая
Общество
В мэрии назвали решение Путина условием ослабления самоизоляции в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter