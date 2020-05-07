В Минздраве оценили сроки активного распространения коронавируса в России

Вирус будет распространяться по России как минимум до июня, сообщила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. По ее словам, затем вирус может стать сезонным заболеванием, как, например, грипп

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Коронавирус продолжит активно распространяться в России до июня, сообщила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире телеканала «Россия 24».

«Если считать, что в марте у нас началось активное распространение коронавируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами. Возможно, и после июня. <...> Но надеюсь, что эпидемический процесс развивается также по своим законам, и наши мероприятия не дадут более ста дней этому вирусу циркулировать», — сказала Малинникова.

На вопрос, ожидается ли вторая волна заболевания, специалист отметила, что вирус, скорее всего, «займет свое место среди других», то есть станет сезонным.

По мнению врача-инфекциониста Валерия Безносенко, число инфицированных будет расти еще три-четыре месяца. «Для того чтобы вспышка остановилась, количество инфицированных должно составить порядка 50–60%. Сейчас, согласно скрининговым исследованиям, инфицировано порядка 2–2,5%», — заявил он РБК.

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в свою очередь напомнила, что сейчас существуют разные прогнозы. «Я смотрела сегодня на модель распространения, подготовленную сингапурскими исследователями. Она утверждает, что полностью эпидемия в России должна закончиться к 8 августа. Судя по их графику, пик эпидемии мы только что прошли, буквально в последние дни», — сообщила РБК Попович.