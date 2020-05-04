Эксперт Минздрава обозначил пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России ожидается в ближайшую неделю-две, после чего страна выйдет на плато и начнется постепенное снижение заболеваемости, сообщил эксперт Минздрава Владимир Чуланов

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Пик распространения коронавируса в России наступит в ближайшие две недели, сообщил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава Владимир Чуланов в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие неделю-две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное ее снижение», — заявил Чуланов.

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин в свою очередь ожидает, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в России к концу июня — началу июля. Несмотря на это, по мнению Акимкина, осенью и зимой в стране может наступить вторая волна эпидемии.

За прошедшие сутки в России выявили рекордные 10,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, из них почти 6 тыс. — в Москве. Всего в стране, по данным оперативного штаба, с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 134 тыс. человек, из которых более 1,3 тыс. умерли. Излечились же от коронавируса 16 тыс. пациентов.