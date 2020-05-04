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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт Минздрава обозначил пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России ожидается в ближайшую неделю-две, после чего страна выйдет на плато и начнется постепенное снижение заболеваемости, сообщил эксперт Минздрава Владимир Чуланов
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пик распространения коронавируса в России наступит в ближайшие две недели, сообщил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава Владимир Чуланов в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие неделю-две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное ее снижение», — заявил Чуланов.

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин в свою очередь ожидает, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в России к концу июня — началу июля. Несмотря на это, по мнению Акимкина, осенью и зимой в стране может наступить вторая волна эпидемии.

За прошедшие сутки в России выявили рекордные 10,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, из них почти 6 тыс. — в Москве. Всего в стране, по данным оперативного штаба, с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 134 тыс. человек, из которых более 1,3 тыс. умерли. Излечились же от коронавируса 16 тыс. пациентов.

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По расчетам кандидата экономических наук, эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, пик эпидемии коронавируса в Москве пройдет в первых числах мая, а в Санкт-Петербурге — к концу месяца.

В течение мая он наступит также практически во всех федеральных округах России, кроме Уральского, прогнозирует ученый. В этом округе пик эпидемии ожидается в середине июня, но этот прогноз связан с самой большой неопределенностью данных, поэтому говорить, что Урал позже всех пройдет пик, — некорректно, отметил Тавадян.

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна 3 мая же вновь скорректировали свой прогноз по распространению коронавируса в России. По их мнению, эпидемия COVID-19 завершится в стране 12 августа. Согласно новым расчетам ученых, основанным на данных по заражению от 1 мая, примерно к 26 мая в России выявят 97% заболевших, а к 5 июня — 99%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Россия, Минздрав
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