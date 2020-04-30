Эксперт назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России

Говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом в России еще рано. Такое мнение в программе «Док-Ток» на Первом канале высказал директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По его словам, темпы роста числа инфицированных в России затормозились. В целом по стране прирост заболевших составляет не более 6%, по Москве — не более 4%.

«Это свидетельство того, что меры разграничительного характера, без всякого сомнения, имеют положительный эффект. Но тем не менее сказать сегодня о том, что мы находимся на фазе плато, пожалуй, еще рано. Наверное, лучше говорить об умеренном росте», — отметил Акимкин.

По его словам, пик эпидемии в России, скорее всего, придется на середину мая. Затем количество заболевших начнет уменьшаться. Эксперт отметил, что на снижение темпов распространения инфекции влияют социальный и природный факторы. Социальный — это ограничение контактов людей. Природный — «солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно».