Говорун покинул пост главы Фонда защиты прав дольщиков

Экс-министра регионального развития и заместителя гендиректора «Дом.РФ» Олега Говоруна уволили с поста главы Фонда защиты прав дольщиков, сообщил источник РБК

Олег Говорун (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Глава Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун уволен со своего поста, сообщило издание Daily Storm со ссылкой на источник и подтвердил РБК близкий к фонду источник.

Как сообщил источник Daily Storm, Говоруна уволил вице-премьер Марат Хуснуллин. Однако в пресс-службе последнего РБК сообщили, что вице-премьер никого не увольнял и посоветовали обратится в фонд.

В Фонде защиты прав дольщиков отказались от комментариев. РБК направил запрос в госкомпанию «Дом.РФ», заместителем гендиректора которой является Говорун.

Президент Владимир Путин в апреле 2019 года освободил Говоруна от должности главы управления президента по приграничному сотрудничеству. Структура, которой он руководил с 2013 года, курировала Украину, Южную Осетию и Абхазию. До работы в управлении администрации президента Говорун был министром регионального развития и покинул этот пост в 2012 году.