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Говорун покинул пост главы Фонда защиты прав дольщиков

Экс-министра регионального развития и заместителя гендиректора «Дом.РФ» Олега Говоруна уволили с поста главы Фонда защиты прав дольщиков, сообщил источник РБК
Олег Говорун
Олег Говорун (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Глава Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун уволен со своего поста, сообщило издание Daily Storm со ссылкой на источник и подтвердил РБК близкий к фонду источник.

Как сообщил источник Daily Storm, Говоруна уволил вице-премьер Марат Хуснуллин. Однако в пресс-службе последнего РБК сообщили, что вице-премьер никого не увольнял и посоветовали обратится в фонд.

В Фонде защиты прав дольщиков отказались от комментариев. РБК направил запрос в госкомпанию «Дом.РФ», заместителем гендиректора которой является Говорун.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент Владимир Путин в апреле 2019 года освободил Говоруна от должности главы управления президента по приграничному сотрудничеству. Структура, которой он руководил с 2013 года, курировала Украину, Южную Осетию и Абхазию. До работы в управлении администрации президента Говорун был министром регионального развития и покинул этот пост в 2012 году.

В августе 2019 года бывший тогда премьер-министром Дмитрий Медведев назначил Говоруна главой Фонда защиты прав дольщиков сроком на три года. Пост заместителя гендиректора «Дом.РФ» при этом Говорун сохранил.

Фонд защиты прав дольщиков был создан в 2017 году. Он проверяет финансовую устойчивость застройщиков ведет мониторинг их работы. На основе Фонда сформирован компенсационный фонд для достройки домов для обманутых дольщиков. В него застройщики перечисляют 1,2% с каждой проданной квартиры, если строительство ведется без применения эскроу-счетов, а нехватку средств в случае необходимости субсидируют федеральный и региональный бюджеты.

7 мая Ниденс сообщил РБК, что пандемия коронавируса может усугубить положение застройщиков, которые уже задержали сроки строительства домов на полгода. Такие девелоперы могут обанкротиться, из-за чего могут пострадать до 90 тыс. дольщиков. 

Авторы: Надежда Федорова, Виктория Полякова
Теги: Марат Хуснуллин, Фонд защиты прав дольщиков
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