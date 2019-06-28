Путин подписал закон о защите дольщиков в случаях банкротства застройщика

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите интересов участников долевого строительства при банкротстве застройщика. Об этом сообщается на сайте Кремля. Госдума одобрила документ 19 июня, Совет Федерации ― 26 июня.

Согласно документу, будет создан компенсационный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Он будет выплачивать компенсации в случае срыва обязательств застройщика тем гражданам, чей договор с застройщиком был заключен не позднее 20 октября 2017 года. Исполнение обязательств по договору должно обеспечиваться также договором страхования или поручительства.

Также появятся фонды, занимающиеся достройкой проблемных объектов недвижимости на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Закон предусматривает создание единого реестра проблемных объектов, в отношении которых компанией более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства.

Кроме того, с 1 июля застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут храниться средства дольщиков. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.