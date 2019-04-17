Путин назначил нового главу управления по приграничному сотрудничеству

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 63,86 -0,24 EUR Бирж. 72,14 -0,18 Brent 71,88 +0,97% USD Нал. 64,58 63,50 EUR Нал. 72,87 71,57 USD ЦБ 63,95 -0,30 EUR ЦБ 72,36 -0,29 EUR/USD 1,1294 +0,0010 BTC/USD Бирж. 5 261,50 +26,40 IMOEX 2 568,26 +0,33% RTSI 1 265,51 +0,80% DJIA 26 456,87 +0,02% Nasdaq 7 989,33 -0,14%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,36%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,36%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 63,95 (-0,3) Quote, 13:13
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 72,36 (-0,29) Quote, 13:13
Болтон заявил о новых санкциях против Кубы и Венесуэлы Политика, 22:07 Лига чемпионов по футболу. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Онлайн Спорт, 22:00 Лига чемпионов по футболу. «Порту» — «Ливерпуль». Онлайн Спорт, 22:00 Россия передала Белоруссии план дальнейшей интеграции Экономика, 21:58 Российского биатлониста дисквалифицировали за пропуск трех допинг-проб Спорт, 21:43 Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым Общество, 21:38 Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ Финансы, 21:20 Фудтраки и автолавки: как устроен уличный бизнес на «колесах» РБК и ГАЗ, 21:16 Замглавы администрации Забайкальского края умер на рабочем месте Общество, 21:15 «Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника Политика, 21:05 HeadHunter и Superjob заподозрили в нарушении антимонопольных законов Технологии и медиа, 20:56 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 20:46 Москва не увидела причин для роста цен на транзит нефти по просьбе Минска Экономика, 20:44 Путин назначил нового главу управления по приграничному сотрудничеству Политика, 20:37
Политика ,  
0 
Путин назначил нового главу управления по приграничному сотрудничеству

Владимир Путин освободил от должности главу управления президента по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

«Назначить Филатова Алексея Евгеньевича начальником управления президента России по приграничному сотрудничеству», — отмечается в указе.

Политика
Многолетний соратник Суркова покидает пост куратора Украины в Кремле

В начале апреля «Коммерсантъ» писал, что Говорун покинет свой пост. Источники РБК подтвердили, что он написал заявление об отставке. Собеседники добавляли, что его обязанности будет исполнять Филатов.

Источник РБК отмечал, что уход Говоруна с поста связан с семейными обстоятельствами. По словам собеседника, он устал и хотел уйти еще в 2018 году. При этом претензий к его работе не было.

Филатов несколько лет занимал в управлении пост главного советника и курировал отношения России с Южной Осетией. В прошлом году он стал куратором работы с ДНР и ЛНР на посту замначальника управления.

Теги: Кремль, отставки
Материалы по теме
Куратор Украины в администрации президента решил уйти из Кремля
Политика
Многолетний соратник Суркова покидает пост куратора Украины в Кремле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter