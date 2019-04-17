Путин назначил нового главу управления по приграничному сотрудничеству

Владимир Путин освободил от должности главу управления президента по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

«Назначить Филатова Алексея Евгеньевича начальником управления президента России по приграничному сотрудничеству», — отмечается в указе.

В начале апреля «Коммерсантъ» писал, что Говорун покинет свой пост. Источники РБК подтвердили, что он написал заявление об отставке. Собеседники добавляли, что его обязанности будет исполнять Филатов.

Источник РБК отмечал, что уход Говоруна с поста связан с семейными обстоятельствами. По словам собеседника, он устал и хотел уйти еще в 2018 году. При этом претензий к его работе не было.