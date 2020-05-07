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Фонд защиты прав дольщиков предупредил о возможном банкротстве строителей

Пандемия рискует усугубить положение застройщиков, уже задержавших сроки строительства домов на полгода, считает Фонд защиты прав дольщиков. Такие девелоперы могут обанкротиться, из-за чего могут пострадать до 90 тыс. дольщиков
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Застройщики, которые уже задержали ввод жилых домов в эксплуатацию более чем на шесть месяцев, могут обанкротится из-за сложившейся экономической ситуации. Об этом РБК рассказал Алексей Ниденс, заместитель гендиректора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков).

В Единый реестр проблемных объектов, который ведет госкомпания «Дом.РФ», включен 3081 дом общей площадью 18,2 млн кв. м, эти объекты строят 1,1 тыс. девелоперов. Часть из них уже находятся в стадии банкротства — они должны были построить более 2 тыс. домов общей площадью 10 млн кв. м.

Зачем нужен реестр проблемных объектов

Единый реестр проблемный объектов начали вести в 2019 году. В реестр включаются все объекты, по которым застройщики задержали строительство или опоздали с передачей ключей дольщикам более чем на шесть месяцев. Объекты включаются в список автоматически, если застройщик не выложил нужные документы о завершении строительства или других этапах работ в Единую информационную систему жилищного строительства.

Часть объектов, которые попали в реестр, застройщики могут завершить самостоятельно. Если же застройщик обанкротится, тогда решение проблем дольщиков возьмет на себя федеральный Фонд защиты прав дольщиков, а также региональные фонды защиты прав дольщиков, которые сейчас создаются. Кроме того, регионы могут принять решение достраивать проблемный объект без участия федеральных денег, например с помощью привлечения к достройке объекта нового инвестора.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован осенью 2017 года. Он проверяет финансовую устойчивость застройщиков, проводит мониторинг их работы. На основе Фонда был сформирован компенсационный фонд для достройки домов для обманутых дольщиков. В этот фонд застройщики отчисляют 1,2% с каждой проданной квартиры, если проект строится без применения эскроу-счетов. За время существования фонда застройщики перечисли в него более 43 млрд руб.

Денег, которые перечисляют застройщики, оказалось недостаточно для того, чтобы решить все проблемы обманутых дольщиков, поэтому компенсационный фонд докапитализируют за счет бюджетов разных уровней. На конец 2019 года фонду были выделены госсубсдии в размере 62,8 млрд руб., в том числе 43,4 млрд из федерального бюджета, остальное — из региональных (в основном из бюджета Московской области).

По итогам прошлого года у Фонда защиты прав дольщиков были обязательства по достройке домов почти на 574 млрд руб. В конце апреля фонд по поручению президента Владимира Путина был дофинансирован на 30 млрд руб. По словам Ниденса, сейчас на счетах фонда, помимо этих денег, есть также около 50 млрд руб. на достройку проблемных домов.

Сроки завершения строительства или сроки передачи квартир дольщикам еще 943 домов общей площадью 6 млн кв.м от 529 застройщиков нарушены более чем на шесть месяцев. В этих проектах сроки были нарушены до пандемии коронавируса, но именно они сейчас стали основными претендентами на банкротство, констатирует Ниденс. По его словам, если раньше большая часть этих компаний все-таки продолжала стройку и передавала квартиры дольщикам, то сейчас есть риск, что эти застройщики не исполнят свои обязательства.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Всего в жилье, которое включено в реестр проблемных объектов, вложили свои средства 200 тыс. дольщиков, из них 110 тыс. инвестировали в объекты, застройщики которых уже находятся в стадии банкротства, уточняют в фонде. Таким образом, потенциальные новые банкротства могут задеть интересы до 90 тыс. дольщиков.

Если застройщика признают банкротом, то суд сразу вводит конкурсное производство компании. При этом подать заявление о банкротстве застройщика может сам Фонд защиты прав дольщиков: для этого регион, в котором расположен проблемный объект, должен обратиться в фонд. После этого наблюдательный совет фонда принимает решение, взять ли на себя финансирование достройки проблемного объекта или выплатить дольщикам обанкротившихся девелоперов денежную компенсацию за непостроенную квартиру.

Несмотря на опасность банкротства застройщиков, по факту не все из них смогут вступить в эту процедуру до октября: правительство на полгода ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении определенных должников. В частности, не смогут обанкротиться системообразующие компании и компании из наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей. Сейчас обсуждается, признать ли строительную отрасль также наиболее пострадавшей.

Кроме того, до 1 января 2021 года решено не включать в реестр проблемных новые объекты, даже если застройщики задержат строки их строительства. Ниденс отмечает, что это решение — одна из антикризисных мер правительства, которая будет способствовать тому, чтобы количество обманутых дольщиков не увеличилось.

Если у застройщика возникли проблемы из-за приостановки строительных работ, нарушения логистических цепочек, падения спроса, вносить застройщика в перечень потенциально проблемных было бы неправильно, объясняет Ниденс. По его мнению, включение в реестр может привести к резкому падению спроса на такой объект и усугублению ситуации: «Если кто-то находится на грани, как раз к этим застройщиками и будут применятся в большей степени меры государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне».

Если застройщик сорвет строки строительства более чем на шесть месяцев и не сократит отставание в темпах строительства до конца года, то его объект будет включен в реестр проблемных уже после 1 января 2021 года.

Ниденс не взялся оценить, сколько застройщиков, стройки которых пока не включены в реестр проблемных, могут остановиться из-за пандемии коронавируса. «Даже если это случится и какой-то проект не будет реализован, права этих граждан защищены либо механизмами эскроу-счетов, либо механизмами Фонда защиты прав граждан. Безусловно, граждане будут поддержаны, даже если кто-то из застройщиков не захочет выполнять свои обязательства», — заверил заместитель гендиректора Фонда защиты прав дольщиков.

Автор: Надежда Федорова
Теги: жилая недвижимость, обманутые дольщики, Фонд защиты прав дольщиков
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