Фонд защиты прав дольщиков предупредил о возможном банкротстве строителей

Пандемия рискует усугубить положение застройщиков, уже задержавших сроки строительства домов на полгода, считает Фонд защиты прав дольщиков. Такие девелоперы могут обанкротиться, из-за чего могут пострадать до 90 тыс. дольщиков

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Застройщики, которые уже задержали ввод жилых домов в эксплуатацию более чем на шесть месяцев, могут обанкротится из-за сложившейся экономической ситуации. Об этом РБК рассказал Алексей Ниденс, заместитель гендиректора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков).

В Единый реестр проблемных объектов, который ведет госкомпания «Дом.РФ», включен 3081 дом общей площадью 18,2 млн кв. м, эти объекты строят 1,1 тыс. девелоперов. Часть из них уже находятся в стадии банкротства — они должны были построить более 2 тыс. домов общей площадью 10 млн кв. м.

Зачем нужен реестр проблемных объектов Единый реестр проблемный объектов начали вести в 2019 году. В реестр включаются все объекты, по которым застройщики задержали строительство или опоздали с передачей ключей дольщикам более чем на шесть месяцев. Объекты включаются в список автоматически, если застройщик не выложил нужные документы о завершении строительства или других этапах работ в Единую информационную систему жилищного строительства. Часть объектов, которые попали в реестр, застройщики могут завершить самостоятельно. Если же застройщик обанкротится, тогда решение проблем дольщиков возьмет на себя федеральный Фонд защиты прав дольщиков, а также региональные фонды защиты прав дольщиков, которые сейчас создаются. Кроме того, регионы могут принять решение достраивать проблемный объект без участия федеральных денег, например с помощью привлечения к достройке объекта нового инвестора. Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован осенью 2017 года. Он проверяет финансовую устойчивость застройщиков, проводит мониторинг их работы. На основе Фонда был сформирован компенсационный фонд для достройки домов для обманутых дольщиков. В этот фонд застройщики отчисляют 1,2% с каждой проданной квартиры, если проект строится без применения эскроу-счетов. За время существования фонда застройщики перечисли в него более 43 млрд руб. Денег, которые перечисляют застройщики, оказалось недостаточно для того, чтобы решить все проблемы обманутых дольщиков, поэтому компенсационный фонд докапитализируют за счет бюджетов разных уровней. На конец 2019 года фонду были выделены госсубсдии в размере 62,8 млрд руб., в том числе 43,4 млрд из федерального бюджета, остальное — из региональных (в основном из бюджета Московской области). По итогам прошлого года у Фонда защиты прав дольщиков были обязательства по достройке домов почти на 574 млрд руб. В конце апреля фонд по поручению президента Владимира Путина был дофинансирован на 30 млрд руб. По словам Ниденса, сейчас на счетах фонда, помимо этих денег, есть также около 50 млрд руб. на достройку проблемных домов.

Сроки завершения строительства или сроки передачи квартир дольщикам еще 943 домов общей площадью 6 млн кв.м от 529 застройщиков нарушены более чем на шесть месяцев. В этих проектах сроки были нарушены до пандемии коронавируса, но именно они сейчас стали основными претендентами на банкротство, констатирует Ниденс. По его словам, если раньше большая часть этих компаний все-таки продолжала стройку и передавала квартиры дольщикам, то сейчас есть риск, что эти застройщики не исполнят свои обязательства.