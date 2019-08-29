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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Политика ,  
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Медведев сменил главу Фонда защиты прав дольщиков
Александра Плутника на этом посту сменит Олег Говорун, бывший глава управления президента по приграничному сотрудничеству
Олег Говорун (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Новым главой Фонда защиты прав дольщиков назначен Олег Говорун. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Другим распоряжением по собственному желанию от этой должности освобожден Александр Плутник.

Согласно распоряжению, Говорун назначен на должность главы фонда сроком на три года. Он занимал пост заместителя генерального директора «Дом.РФ» и сохранит эту должность. «Дом.РФ» продолжит курировать деятельность фонда, Александр Плутник является членом наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков, членом наблюдательного совета и генеральным директором «Дом.РФ», — цитирует ТАСС заявление фонда.

В апреле Владимир Путин освободил Говоруна от должности главы управления президента по приграничному сотрудничеству. Структура, которой он руководил с 2013 года, курировала Украину, Южную Осетию и Абхазию. До работы в управлении администрации президента Говорун был министром регионального развития России и покинул этот пост в 2012 году.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства был создан в 2017 году с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками, сказано на сайте фонда.

В июне Путин подписал закон о защите интересов участников долевого строительства при банкротстве застройщика. Документ подразумевает создание компенсационного Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Этот фонд выплачивает компенсации в случае срыва обязательств застройщика тем гражданам, чей договор с застройщиком был заключен не позднее 20 октября 2017 года. Кроме того, предполагается создание фондов, которые займутся достройкой проблемных объектов недвижимости на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Авторы: Константин Ткаченко, Мария Бондаренко
Теги: Фонд защиты прав дольщиков
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