СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов SSJ100 с диспетчерами

Согласно расшифровке, командир SSJ100, загоревшегося в аэропорту Шереметьево после посадки, сообщал диспетчерам об аварийной, но не критической ситуации на борту

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пилот рейса SU 1492 Москва — Мурманск компании «Аэрофлот» счел повреждения, полученные после удара молнии в самолет SSJ100, как серьезные, но не критические. Это следует из расшифровки переговоров диспетчеров с экипажем борта, которую опубликовали телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал Baza.

Согласно этим публикациям, командир воздушного судна (им был пилот Денис Евдокимов) передал диспетчерам аэропорта Шереметьево сигнал Pan-Pan (производное от французского panne — поломка, этот сигнал обозначает возникновение аварийной ситуации, при которой есть конкретная угроза для транспортного средства и его пассажиров, но нет угрозы их жизни или самому ТС и не требуется немедленная помощь).

После подачи такого сигнала пилоты сообщили о потере радиосвязи и заявили, что «самолет горит в молнии». После сообщения экипажа об аварийной ситуации диспетчеры дали SSJ100 команду снижаться.

Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Диспетчер: Говорите. КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии. Диспетчер: Аэрофлот 1492. СИЮ. Снижайтесь. Эшелон 8080 (восемь ноль восемь ноль).

Пилот Boeing 747 на условиях анонимности в ответ на просьбу РБК объяснить эту фразу пояснил, что в условиях грозового фронта на корпусе самолета создается высокое статическое напряжение, в этот момент самолет может иметь синее или зеленое свечение, из кабины пилота визуально видны условно «светящиеся струйки».