Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии

Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии

Во время взлета Sukhoi Superjet 100 из Шереметьево в правый двигатель самолета дважды ударила молния. Об этом в интервью радиостанции «Север FM» сообщил мэр города Североморска Владимир Евменьков, который находился на борту.

По его словам, на взлете самолет вошел в грозовой фронт, и сидевший у иллюминатора чиновник «физически видел», как в правый двигатель дважды ударила молния. «Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся», — рассказал Евменьков.

После этого самолет прекратил набор высоты, летал кругами над аэропортом и в итоге начал снижаться, продолжил чиновник. После посадки и начала возгорания у самолета, похоже, обломилась стойка шасси, и лайнер развернуло поперек, он начал терять скорость, заключил Евменьков.