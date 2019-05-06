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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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«Аэрофлот» пообещал компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ100

Правление «Аэрофлота» решило выплатить компенсации всем пассажирам самолета SSJ100, совершившего аварийную посадку в Шереметьево 5 мая. Сообщение размещено на сайте авиакомпании.

«По 1 млн руб. будет выплачено пассажирам рейса SU1492, которым не потребовалась госпитализация. По 2 млн руб. будет выплачено пассажирам, госпитализированным 5 мая 2019 года в результате события», — сообщил «Аэрофлот».

Родственникам погибших авиакомпания намерена выплатить по 5 млн руб. Все компенсации будут выплачены сверх страховых.

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Начать выплату компенсаций «Аэрофлот» обещает 7 мая. Для того, чтобы получить деньги, пассажиры рейса SU1492 должны подать заявление в представительстве «Аэрофлота» в Мурманске или в офисах собственных продаж компании в Москве.

Самолет рейса SU1492 должен был совершить перелет из Москвы в Мурманск 5 мая, но спустя 28 минут после взлета вернулся в Шереметьево и совершил там аварийную посадку. Во время посадки у самолета подломилась стойка шасси и загорелись двигатели. Пассажиров эвакуировали с помощью аварийных трапов. В результате пожара погиб 41 из 78 находившихся на борту человек.

Теги: «Аэрофлот», компенсации, пассажиры, авиакатастрофа, SSJ100
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