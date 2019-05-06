«Аэрофлот» пообещал компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ100

Правление «Аэрофлота» решило выплатить компенсации всем пассажирам самолета SSJ100, совершившего аварийную посадку в Шереметьево 5 мая. Сообщение размещено на сайте авиакомпании.

«По 1 млн руб. будет выплачено пассажирам рейса SU1492, которым не потребовалась госпитализация. По 2 млн руб. будет выплачено пассажирам, госпитализированным 5 мая 2019 года в результате события», — сообщил «Аэрофлот».

Родственникам погибших авиакомпания намерена выплатить по 5 млн руб. Все компенсации будут выплачены сверх страховых.

Начать выплату компенсаций «Аэрофлот» обещает 7 мая. Для того, чтобы получить деньги, пассажиры рейса SU1492 должны подать заявление в представительстве «Аэрофлота» в Мурманске или в офисах собственных продаж компании в Москве.