Врачи сообщили о работе психологов с пилотами сгоревшего SSJ100

Члены экипажа самолета SSJ100, пострадавшие в авиакатастрофе, переведены в госпитальное отделение. Ранее сообщалось, что в больницу они поступили в состоянии средней тяжести

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Экипаж сгоревшего в Шереметьево лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» перевели в госпитальное отделение, с ним работают психологи, сообщил журналистам директор Института им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков, передает корреспондент РБК.

«Вчера поступила еще одна пациентка, тоже была с диагнозом «отравление продуктами горения», сейчас она и трое ее коллег находятся уже в госпитальном отделении», — сказал Петриков.

Он отметил, что переведенные в палату члены экипажа «чувствуют себя неплохо» (в больнице находятся три члена экипажа — командир корабля, второй пилот и бортпроводница). «Но, конечно, психологически чувствуют себя не очень хорошо, с ними работают психологи. И постоянно на связи находятся специалисты из других клиник», — заявил Петриков.

Авиакатастрофа произошла в Шереметьево 5 мая. Самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и загорелся в ходе жесткой посадки. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.