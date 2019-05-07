Посольство сообщило о задержании КГБ Белоруссии троих россиян

Ранее КГБ Белоруссии сообщал о задержании россиянина, обвиняемого в даче взятке гендиректору «Белтелекома», а также неназванного представителя российской коммерческой структуры

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Власти Белоруссии уведомили посольство России о задержании Комитетом государственной безопасности (КГБ) троих россиян. Об этом сообщили РБК в дипмиссии.

«Мы получили официальное уведомление, о том, что КГБ республики задержаны трое граждан РФ по подозрению в даче взятки», — заявил РБК пресс-секретарь посольства Алексей Москалев.

4 мая КГБ Белоруссии сообщил о задержании и взятии под стражу россиянина (обозначен в сообщении ведомства как «К»), обвиняемого в даче взятки в €15 тыс. гендиректору РУП «Белтелеком» Сергею Сиводедову. Также сообщалось об аресте неназванного представителя российской коммерческой структуры, который, по данным КГБ, дал взятку бывшему заместителю секретаря Совета безопасности страны Андрею Втюрину. Однако в посольство отметили, что у них нет информации о связи уведомления из МИДа с данными задержаниями.

«Мы можем отметить, что в уведомлении не говорится, что задержания проведены в связи с последними громкими эпизодами задержаний в республике», — сказал Москалев.