Экс-начальника охраны Лукашенко обвинили во взятке от российской компании

По версии следствия, Андрей Втюрин получил $148 тыс. от некой компании «Г» из России за продвижение ее интересов. До 2014-го Втюрин был начальником охраны Лукашенко, позже он перешел на работу в Совбез

Здание КГБ в Минске (Фото: Сергей Куликов / ТАСС)

Следственное управление КГБ Белоруссии предъявило обвинения в получении взятки бывшему заместителю секретаря Совета безопасности страны Андрею Втюрину, его задержали 3 мая, сообщается на сайте ведомства.

«Накануне он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

В КГБ заявили, что представителя российской компании обвинили в даче взятки. Оба обвиняемых признали вину, их заключили под стражу. Название компании, сотрудник которой стал фигурантом дела о взятке, в КГБ не уточнили.

В посольстве России не смогли назвать РБК имя задержанного россиянина.