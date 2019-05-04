Гендиректора «Белтелекома» обвинили в получении взятки от россиянина

Гендиректора «Белтелекома» обвинили в получении взятки от россиянина

По версии следствия, глава компании получил €15 тыс. за содействие при поставках оборудования, взятку ему дал гражданин России

Сергей Сиводедов (Фото: Сайт РУП "Белтелеком")

В Белоруссии задержали гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова и россиянина, который дал ему взятку в размере €15 тыс., сообщается на сайте белорусского КГБ.

По данным ведомства, указанные средства Сиводедов получил за «содействие в поставках телекоммуникационного оборудования». Дома у гендиректора «Белтелекома» обнаружили еще $470 тыс., которые, как утверждают в КГБ, он получил «по иным эпизодом взяточничества».

Три квартиры Сиводедова в Минске и земельный участок с жилым домом в Минском районе арестованы, заявили в ведомстве, отметив, что часть недвижимости была оформлена на подставных лиц.

В КГБ не уточнили имя россиянина, который дал взятку главе «Белтелекома». Обвиняемые взяты под стражу, они сотрудничают со следствием, рассказали в ведомстве.

«В консульский отдел посольства официального уведомления о задержании не поступало», — заявили РБК в пресс-службе посольства России в Белоруссии.