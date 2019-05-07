Следователи изучат снятое пассажирами горящего SSJ100 видео

Власти надеются, что это поможет детально восстановить картину произошедшего

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В рамках расследования обстоятельств крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, кроме авиационно-технических экспертиз, назначены и другие исследования, включая анализ фото- и видеоматериалов, имеющихся в распоряжении следствия, рассказал РБК источник в Следственном комитете. Информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования.

«Кроме изъятых видеозаписей с камер аэропорта, в распоряжении следствия имеется ряд материалов, полученных у пассажиров рейса», — рассказал один из собеседников. По его словам, их изучение позволит детально восстановить картину происшествия, а также сопоставить ее с данными, полученными с помощью технических средств объективного контроля авиалайнера.

Материал дополняется.