Камеры наблюдения засняли момент удара и возгорания лайнера в Шереметьево

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент жесткой посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, после которой на борту начался пожар.

На кадрах видно, как самолет бьется о взлетно-посадочную полосу, затем резко подпрыгивает и снова бьется. После второго удара у лайнера загораются оба двигателя.

Видео: аэропорт Шереметьево

Инцидент с самолетом авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошел днем 5 мая. Борт вылетел в Мурманск, однако позднее запросил разрешение на возвращение в Москву из-за технической неисправности.

Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего на борту произошел пожар. По последним данным, в результате произошедшего из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.