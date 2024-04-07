Глава МЧС назвал районы Орска, где сложилась самая сложная обстановка
Наиболее сложная обстановка с паводком в Орске сложилась в Ленинском районе и микрорайоне Старый город, сообщил глава МЧС Александр Куренков, прибывший в город в связи с прорывом дамбы.
«Сил и средств достаточно. Работа ведется. Оценка обстановки будет проведена. Все, что будет необходимо, будет привезено», — отметил Куренков (цитата по «РИА Новости»). По словам министра, в районе Старого города передвигаться можно только на лодках, глубина воды достигла 2 м.
Вечером 5 апреля в Старом городе прорвало насыпную дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. Микрорайон стал одним из первых, где началась эвакуация жителей.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области, ситуация с паводками в Орске развивается по худшему сценарию. В районе подтопления находится 6644 жилых дома, власти развернули 11 пунктов временного размещения вместимостью 8087 мест, в готовности еще 33 пункта общей вместимостью более 23 тыс. человек.
Утром 7 апреля власти начали эвакуацию жителей трех улиц в микрорайоне Новый город — на Краматорской, Щорса и Стасова, поскольку вода начала приближаться к новой части города.
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