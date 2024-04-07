Власти заявили о худшем сценарии развития ситуации с паводком в Орске
Ситуация с паводками в Орске развивается по худшему сценарию, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в телеграм-канале.
«По наихудшему сценарию развития паводковой обстановки в Орске, в районе подтопления находятся 6644 жилых дома», — уточнили в пресс-службе. Власти развернули 11 пунктов временного размещения вместимостью 8087 мест, на всех объектах организовано дежурство врачей.
В городе эвакуировали 1164 человека, в том числе 336 детей. В зоне подтопления расположены 11 социально значимых объектов, отметили в правительстве. Основное внимание властей и спасателей сосредоточено на восточной части Оренбургской области — то есть в Орске, Гайском городском округе, а также в Кваркенском, Домбаровском, Светлинском, Новоорском и Адамовском районах.
«Подтопление территорий обусловлено воздействием талых вод, подъемом уровня воды в реке Урал, повышенными сбросами воды с Ириклинского водохранилища, а также прорывом дамбы в Орске», — пояснили в администрации Оренбургской области.
Вечером 5 апреля в микрорайоне Старый город в Орске прорвало насыпную дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. Жителей ряда районов эвакуировали. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы у улицы Борисоглебской.
В Орск прибыл глава МЧС Александр Куренков по поручению президента Владимира Путина. Ведомство оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области ранее заявило, что приток паводковых вод стабилен, ситуация находится под контролем.
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