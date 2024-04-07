 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Потоп в Орске ,  
0 

В Оренбуржье снизят объем сброса воды в Ириклинское водохранилище

Паслер: в Ириклинское водохранилище снизят объем сброса воды
Сюжет
Потоп в Орске

Совокупный приток в Ириклинское водохранилище в Оренбургской области уменьшился за сутки, поэтому власти приняли решение сократить сброс воды из него, сообщил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале.

«Ситуация позволяет снизить объем сброса воды. Приняли решение сократить его на 500 м³/с (кубометров в секунду. — РБК). Сейчас он составляет 1670 м³/с», — рассказал глава региона.

С трех улиц Орска начали эвакуацию из-за приближения воды
Общество

В управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства региона сообщили РБК, что власти Оренбурга готовятся к возможному притоку воды после прорыва дамбы в Орске. По словам собеседника, Ирила — то есть Ириклинское водохранилище на реке Урал — набирает воду как сосуд, и из нее вода идет в Орск через Новотроицк.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу из-за подъема уровня воды в Урале. По прогнозам властей, уровень воды в реке может достичь критической отметки.

Спустя день, вечером 6 апреля, мэр Орска Василий Козупица сообщил о новом прорыве дамбе. В регионе оказалось подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков. В связи с прорывом дамбы утром 7 апреля в Орск вылетел глава МЧС Александр Куренков. Министр лично проконтролирует меры по ликвидации последствий случившегося, сообщили в ведомстве.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
город Орск Оренбургская область Денис Паслер паводок дамба
Материалы по теме
В Орске организовали 12 пунктов временного размещения для эвакуированных
Общество
В Орске две улицы ушли под воду
Общество
Оренбургский губернатор назвал паводок в регионе сильнейшим в истории
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную Общество, 08:33
В Оренбуржье снизят объем сброса воды в Ириклинское водохранилище Общество, 08:09
Шрёдер призвал найти дипломатическое решение конфликта на Украине Политика, 08:05
Украина попросила зарезервировать место в НАТО до окончания конфликта Политика, 07:53
В Одессе произошел пожар после взрывов Политика, 07:50
В Минобороны Британии заявили о неготовности к возможной войне Политика, 07:31
Таблетки из Мумбаи: кто стал лидером по ввозу лекарств в Россию Бизнес, 07:05
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Эквадор объяснил штурм посольства Мексики угрозой побега вице-президента Политика, 06:59
ТАСС узнал о фигурантах дела о халатности после теракта в «Крокусе» Политика, 06:35
Картаполов объяснил, что делать при получении повестки в отпуске Политика, 06:31
С трех улиц Орска начали эвакуацию из-за приближения воды Общество, 06:25
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Татарстане потушили Общество, 06:15
СК завершил расследование дела из-за надписи Akosh+Sasha на Русском Общество, 05:49
Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать «кольца дыма» Общество, 05:44