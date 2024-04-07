В Оренбуржье снизят объем сброса воды в Ириклинское водохранилище

Совокупный приток в Ириклинское водохранилище в Оренбургской области уменьшился за сутки, поэтому власти приняли решение сократить сброс воды из него, сообщил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале.

«Ситуация позволяет снизить объем сброса воды. Приняли решение сократить его на 500 м³/с (кубометров в секунду. — РБК). Сейчас он составляет 1670 м³/с», — рассказал глава региона.

В управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства региона сообщили РБК, что власти Оренбурга готовятся к возможному притоку воды после прорыва дамбы в Орске. По словам собеседника, Ирила — то есть Ириклинское водохранилище на реке Урал — набирает воду как сосуд, и из нее вода идет в Орск через Новотроицк.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу из-за подъема уровня воды в Урале. По прогнозам властей, уровень воды в реке может достичь критической отметки.

Спустя день, вечером 6 апреля, мэр Орска Василий Козупица сообщил о новом прорыве дамбе. В регионе оказалось подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков. В связи с прорывом дамбы утром 7 апреля в Орск вылетел глава МЧС Александр Куренков. Министр лично проконтролирует меры по ликвидации последствий случившегося, сообщили в ведомстве.