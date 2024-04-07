МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную
Ситуация с паводком в Оренбургской области остается сложной, заявил замглавы МЧС Илья Денисов главе ведомства Александру Куренкову, который прибыл в Орск после прорыва дамбы.
«Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации», — сказал Денисов (цитата по ТАСС).
Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области ранее заявило, что приток паводковых вод стабилен, ситуация находится под контролем.
Вечером 5 апреля в микрорайоне Старый город в Орске прорвало насыпную дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. Жителей ряда районов эвакуировали. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы у улицы Борисоглебской. Глава МЧС прилетел в Орск рано утром 7 апреля.
По последним данным, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков. Более 4,4 тыс. человек пришлось покинуть свои дома. По словам мэра Орска Василия Козупицы, в 2024 году паводок аномально высокий, такого сброса Ириклинского водохранилища еще не было — 2170 кубоментров в секунду. Он назвал происходящее нонсенсом и отметил, что половина Старого города уже подтоплена.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности — ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса и нарушении правил безопасности при строительстве — ч. 1 ст. 216.
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