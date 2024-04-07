Власти заявили о стабильной ситуации с паводком в Оренбурге
В Оренбурге приток паводковых вод стабилен, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
На улице Уральской, где ранее возвели искусственную насыпь, чтобы не дать воде приблизиться к жилым домам, специалисты не фиксируют критического подъема уровня воды.
«Ситуация находится под контролем. Ведется мониторинг совместной группой на месте», — говорится в сообщении.
Около трех часов ночи (1:00 по мск) завершилась эвакуация трех жителей из СНТ «Дубки», которые до последнего оставались в зоне подтопления. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в правительстве региона.
Ранее в пресс-службе правительства области допустили, что в ночь на 7 апреля уровень воды в Урале достигнет критической отметки. В Оренбурге неблагоприятной считается отметка 760 см, опасной — 930 см, еще днем 6 апреля уровень воды достиг 855 см.
Весенний паводок в Оренбургской области стал сильнейшим за всю историю региона, заявил губернатор Денис Паслер. В регионе подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы более 4,4 тыс. человек, в том числе свыше 1,1 тыс. детей.
Wildberries временно приостановил работу восьми пунктов выдачи в Оренбургской области. Также из-за паводка частично ограничили движение автомобилей в Оренбурге.
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