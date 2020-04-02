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Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее сокращение сроков рассмотрения заявлений на получение материнского капитала с одного месяца до десяти рабочих дней. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат», — сказал премьер.

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По его словам, кроме того, средства будут перечисляться вдвое быстрее — за пять дней вместо десяти. Также появится возможность использования материнского капитала для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке.

Мишустин пообещал, что изменения внесут в госпрограмму социальной поддержки граждан с детьми от трех до семи лет, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума.

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1 марта президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу маткапитала. В частности, документ устанавливает выплату при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617 руб. При появлении в семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. (до 616 617 руб.) Поправки касаются семей, в которых дети родились после 1 января 2020 года.

С 15 апреля в России начнут оформлять материнский капитал автоматически после рождения ребенка.

Теги: материнский капитал, постановление, правительство России, Михаил Мишустин
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