Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее сокращение сроков рассмотрения заявлений на получение материнского капитала с одного месяца до десяти рабочих дней. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат», — сказал премьер.

По его словам, кроме того, средства будут перечисляться вдвое быстрее — за пять дней вместо десяти. Также появится возможность использования материнского капитала для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке.

Мишустин пообещал, что изменения внесут в госпрограмму социальной поддержки граждан с детьми от трех до семи лет, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума.