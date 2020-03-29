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Путин пообещал с 1 апреля дополнительные выплаты семьям с детьми

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 апреля дополнительные выплаты семьям с детьми до трех лет. Об этом сообщается в перечне поручений главы государства по итогам обращения к гражданам России.

Семьи, имеющие право на метеринский капитал, будут в течение трех месяцев получать 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Деньги на выплаты выделят из федерального бюджета.

Правительство должно внести соответствующие поправки в законодательство.

Материал дополняется. 

Теги: выплаты, господдержка, Владимир Путин
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