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Пандемия коронавируса ,  
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«Новая газета» узнала о заражении вирусом во второй больнице в Сыктывкаре

Коронавирус в республиканской больнице Коми обнаружили у девяти человек, среди них пациенты и сотрудники. На прошлой неделе стало известно о массовом заражении COVID-19 в Эжвинской больнице в Сыктывкаре
ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница» (Фото: rkbkomi.ru)

В шести отделениях республиканской больницы в Коми зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевшие есть как среди пациентов, так и среди медицинского персонала. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на постановление Роспотребнадзора, имеющееся в распоряжении издания.

В нем отмечается, что вирусом заразились в урологическом, хирургическом и пульмонологическом отделениях. Также заболевших выявили в отделениях реанимации, интенсивной терапии и анестезиологии.

Республиканскому Минздраву, как сообщает издание, предписано в срочном порядке протестировать на COVID-19 всех, кого выписали из больницы в период с 20 марта по 4 апреля.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Сыктывкара, а также в региональное управление Роспотребнадзора.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 апреля
Общество

В конце марта двухнедельный карантин ввели в Эжвинской больнице в Сыктывкаре. 1 апреля сообщалось, что в ней находятся 53 человека с коронавирусом. Днем 6 апреля врио губернатора Коми Владимир Уйба сообщил, что в этой больнице находятся 217 пациентов, из которых у 48 установлен диагноз коронавирус. «Остальные 165 пациентов находятся в режиме изоляции, в связи с проведением карантина они в отделении нейрохирургии», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

6 апреля также стало известно, что на карантин закрыли республиканскую клиническую больницу им. Куватова в Уфе и отделения городской больницы № 33 в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в Минздраве Башкортостана, уфимскую больницу закрыли из-за заражения пяти врачей и двух пациентов. У них установили диагноз внебольничная пневмония, COVID-19 пока не подтвержден. «Во время карантинных мероприятий персонал больницы продолжит выполнять свою работу. В настоящее время прием пациентов приостановлен до завершения карантина», — сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Отделение городской больницы № 33 в Нижнем Новгороде закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом, а также двух сотрудниц младшего медицинского персонала, у которых подозревают коронавирусную инфекцию. Как заявили в Минздраве Нижегородской области, обе медсестры находятся на карантине дома, за ними наблюдают врачи. «Сведения о них и их контактных лицах переданы в поликлиники по месту жительства», — отметили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Также коронавирус заподозрили у медработника больницы скорой медицинской помощи в Липецке. «Медработник и два пациента учреждения госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию», — завили в администрации Липецкой области (цитата по «РИА Новости»). Там уточнили, что контактировавшие с ними лица изолированы и проходят обследование. При этом больница скорой помощи работает в обычном режиме.

По последним данным, в России коронавирусом COVID-19 заразились более 6,3 тыс. человек, скончались 53 пациента, вылечились 406. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Москве, здесь зафиксировано наибольшее число заражений (почти 4,5 тыс.) и смертей (29).

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Михаил Юшков
При участии: Алена Прохоренко
Теги: коронавирус, Коми
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