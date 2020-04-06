«Новая газета» узнала о заражении вирусом во второй больнице в Сыктывкаре

Коронавирус в республиканской больнице Коми обнаружили у девяти человек, среди них пациенты и сотрудники. На прошлой неделе стало известно о массовом заражении COVID-19 в Эжвинской больнице в Сыктывкаре

ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница» (Фото: rkbkomi.ru)

В шести отделениях республиканской больницы в Коми зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевшие есть как среди пациентов, так и среди медицинского персонала. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на постановление Роспотребнадзора, имеющееся в распоряжении издания.

В нем отмечается, что вирусом заразились в урологическом, хирургическом и пульмонологическом отделениях. Также заболевших выявили в отделениях реанимации, интенсивной терапии и анестезиологии.

Республиканскому Минздраву, как сообщает издание, предписано в срочном порядке протестировать на COVID-19 всех, кого выписали из больницы в период с 20 марта по 4 апреля.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Сыктывкара, а также в региональное управление Роспотребнадзора.