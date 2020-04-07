У главврача онкодиспансера Пермского края выявили коронавирус

Максим Мезенцев (Фото: vikiperm / VK)

Главврач Пермского краевого онкологического диспансера Максим Мезенцев и его супруга заразились коронавирусом, передает «РБК Пермь» со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Семейная пара вернулась из заграничного отпуска. Сейчас они изолированы, Мезенцев находится в отдельном больничном боксе. Среди ранее контактировавших с Мезенцевым врачей не нашли случаев заражения.

Источники «РБК Пермь» сообщали в марте, что руководство медицинского учреждения Пермского края находится на карантине. При этом диспансер продолжал работать в штатном режиме, говорили в региональном минздраве.

На 7 апреля в Пермском крае зарегистрировали 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Двое заболевших умерли, пятеро выздоровели.