В Германии число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс.

Страна находится на четвертом месте в мире по числу заболевших COVID-19. При этом 1810 человек с диагностированным коронавирусом умерли, более 36 тыс. выздоровели

Фото: Maja Hitij / Getty Images

В Германии численность зараженных коронавирусом возросла до 103 375 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Погибли 1810 человек, более 36 тыс. выздоровели.

По данным немецкого Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI), к полуночи 7 апреля в стране зарегистрировали 99 225 зараженных и 1607 жертв вируса. Больше всего заболевших выявили в Баварии (26 163), а также в Северном Рейне — Вестфалии (20 220) и Баден-Вюртемберге (20 141).

В марте глава института Лотар Вилер заявлял, что к середине весны число заболевших только в Германии может вырасти до 10 млн человек. Он также утверждал, что пандемия коронавируса затянется на два года, а COVID-19 могут переболеть до 60–70% населения Земли, тогда как итоговый уровень смертности пока предсказать нельзя. Германия, как и большинство других стран, приняла ряд мер для борьбы с коронавирусом. В частности, граждане не могут собираться более двух человек, исключением стали только семьи и живущие вместе.