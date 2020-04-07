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Пандемия коронавируса ,  
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В Германии число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс.

Страна находится на четвертом месте в мире по числу заболевших COVID-19. При этом 1810 человек с диагностированным коронавирусом умерли, более 36 тыс. выздоровели
Фото: Maja Hitij / Getty Images

В Германии численность зараженных коронавирусом возросла до 103 375 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Погибли 1810 человек, более 36 тыс. выздоровели.

По данным немецкого Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI), к полуночи 7 апреля в стране зарегистрировали 99 225 зараженных и 1607 жертв вируса. Больше всего заболевших выявили в Баварии (26 163), а также в Северном Рейне — Вестфалии (20 220) и Баден-Вюртемберге (20 141). 

Германия ввела запрет на собрания больше двух людей из-за вируса
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В марте глава института Лотар Вилер заявлял, что к середине весны число заболевших только в Германии может вырасти до 10 млн человек. Он также утверждал, что пандемия коронавируса затянется на два года, а COVID-19 могут переболеть до 60–70% населения Земли, тогда как итоговый уровень смертности пока предсказать нельзя. Германия, как и большинство других стран, приняла ряд мер для борьбы с коронавирусом. В частности, граждане не могут собираться более двух человек, исключением стали только семьи и живущие вместе.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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К 7 апреля во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировали 1,347 млн заболевших и 74,7 тыс. жертв коронавируса. При этом более 284 тыс. человек выздоровели. США занимают первое место по числу зараженных: там насчитывается более 368 тыс. заболевших и свыше 10 тыс. погибших. На втором месте находится Испания (свыше 136 тыс.), а на третьем — Италия (более 132 тыс.). Германия по числу заболевших располагается на четвертой строчке, опережая Великобританию и Францию. 

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Германия
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