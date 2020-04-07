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В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска

В Приморском крае власти не стали запускать систему СМС-пропусков, которую обещали ввести в действие с 7 апреля. Она готова и отлаживается, заверили в администрации, но штрафовать за отсутствие СМС пока не будут
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Запуск системы пропусков для поездок граждан на работу и штрафов за их отсутствие в Приморском крае решили отложить из-за «отсутствия необходимости». Об этом сообщает сайт правительства края. Как пояснил министр цифрового развития и связи Сергей Максимчук, система уже создана, проходит тестирование, но штрафовать граждан за нарушение ее правил пока не будут.

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«Граждан, которые не смогут показать СМС-пропуск сотрудникам правоохранительных органов, не будут наказывать. Не планируется применять к ним никаких штрафных санкций. Сейчас для перемещения на работу и обратно при себе достаточно иметь паспорт и справку с места работы, оформленную по требованиям постановления правительства Приморского края», — сказал Сергей Максимчук.

Он пояснил, что система будет дорабатываться, ее запустят, когда соответствующее решение примет оперативный штаб. «Пока такой необходимости нет», — резюмировал чиновник.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Накануне правительство края сообщило, что режим спецпропусков для поездок на работу вводится с 7 апреля. Пропуск, пояснили в администрации, представляет собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг. Оно будет рассылаться сотрудникам организаций и предприятий, которые продолжают свою деятельность при карантине. Это врачи, фармацевты, спасатели, сотрудники служб жизнеобеспечения и работники других организаций.

От введения спецпропусков отказались также власти Москвы и Подмосковья, хотя в обоих регионах такие системы создавались. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти вернутся к вопросу введения пропускного режима в случае ухудшения эпидемиологической ситуации или роста числа нарушителей карантина. Сейчас, заявил мэр, в подобных мерах нет необходимости, так как жители достаточно ответственно соблюдают режим самоизоляции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что система электронных пропусков уже создана, но вводить ее в действие власти пока не намерены. «Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье», — подчеркнул глава региона.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, пропуск, штраф
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