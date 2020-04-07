В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска

В Приморском крае власти не стали запускать систему СМС-пропусков, которую обещали ввести в действие с 7 апреля. Она готова и отлаживается, заверили в администрации, но штрафовать за отсутствие СМС пока не будут

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Запуск системы пропусков для поездок граждан на работу и штрафов за их отсутствие в Приморском крае решили отложить из-за «отсутствия необходимости». Об этом сообщает сайт правительства края. Как пояснил министр цифрового развития и связи Сергей Максимчук, система уже создана, проходит тестирование, но штрафовать граждан за нарушение ее правил пока не будут.

«Граждан, которые не смогут показать СМС-пропуск сотрудникам правоохранительных органов, не будут наказывать. Не планируется применять к ним никаких штрафных санкций. Сейчас для перемещения на работу и обратно при себе достаточно иметь паспорт и справку с места работы, оформленную по требованиям постановления правительства Приморского края», — сказал Сергей Максимчук.

Он пояснил, что система будет дорабатываться, ее запустят, когда соответствующее решение примет оперативный штаб. «Пока такой необходимости нет», — резюмировал чиновник.