В Приморье введут систему электронных пропусков

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С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пропуск будет представлять собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг. Оно будет рассылаться сотрудникам организаций и предприятий, которые продолжают свою деятельность при карантине. Это врачи, фармацевты, спасатели, сотрудники служб жизнеобеспечения и работники других организаций.

Как пояснили в министерстве цифрового развития и связи Приморского края, сейчас формируется перечень граждан, которым будут выданы пропуска.

В сообщении говорится, что тот, кого во время режима самоизоляции остановят сотрудники правоохранительных органов, должен будет предъявить СМС-пропуск, паспорт и справку с места работы.