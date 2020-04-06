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Пандемия коронавируса ,  
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В Приморье введут систему электронных пропусков

Фото: Paco Freire / SOPA Images / ZUMA / ТАСС

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пропуск будет представлять собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг. Оно будет рассылаться сотрудникам организаций и предприятий, которые продолжают свою деятельность при карантине. Это врачи, фармацевты, спасатели, сотрудники служб жизнеобеспечения и работники других организаций.

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Как пояснили в министерстве цифрового развития и связи Приморского края, сейчас формируется перечень граждан, которым будут выданы пропуска.

В сообщении говорится, что тот, кого во время режима самоизоляции остановят сотрудники правоохранительных органов, должен будет предъявить СМС-пропуск, паспорт и справку с места работы.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Кроме того, губернатор Приморья подписал постановление, в соответствии с которым руководители работающих организаций и предприятий должны составить списки своих сотрудников и выдать им справки о работе. Если сотрудник для выполнения рабочих обязанностей должен передвигаться не только по маршруту от дома до работы и обратно, это также необходимо отразить в справке.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Приморском крае подтверждены семь случаев заражения COVID-19. Два человека вылечились, один умер.

Пропускные режимы для передвижения в условиях самоизоляции власти российских регионов начали вводить с конца марта: в Краснодарском крае, Башкирии, Ульяновской, Саратовской, Самарской областях. В частности, аналогичную систему пропусков с использованием СМС запустили в Татарстане.

Теги: Приморский край, коронавирус, пропуск
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