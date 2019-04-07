ГИБДД ужесточила контроль за автошколами

Отныне автошколам придется согласовывать с Госавтоинспекцией свои учебные программы, обязательной станет инспекция учебно-материальной базы автошкол для выдачи заключения на соответствие заявленным программам

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Автошколы отныне должны будут согласовывать свои учебные программы с ГИБДД. Новый порядок действий следует из приказов МВД, которые вступают в силу 7 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Гоасвтоинспекцию.

В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам. Такие заключения подразделения ГИБДД будут выдавать после соответствующих проверок учебно-материальной базы автошкол.

Лицензии автошколам на осуществление деятельности выдает Рособрнадзор, параллельно каждая автошкола обязана иметь заключение от ГИБДД о соответствии материально-технической базы. В Госавтоинспеции пояснили, что со вступлением в силу нового приказа, массовых замен выданных ранее заключений не будет.