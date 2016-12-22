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В ГИБДД допустили появление в автошколах курса по оказанию первой помощи
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В ГИБДД допустили появление в автошколах курса по оказанию первой помощи
Общество, 17:46
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В ГИБДД допустили появление в автошколах курса по оказанию первой помощи

В Госавтоинспекцию поступило предложение организовать в российских автошколах спецкурсы по оказанию первой медицинской помощи, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, пишет ТАСС,

«После таких курсов начинающие водители могли бы правильно оказать помощь на месте ДТП», — заявил Черников. Вести такие занятия, по его словам, могли бы профессиональные медики.

ГИБДД подсчитала количество жертв дорожных аварий в России с начала года
Общество

В середине ноября в ГИБДД рассказали, что с начала 2018 года в результате ДТП на российских дорогах погибли 14,8 тыс. человек, еще свыше 174 тыс. получили ранения. Основной причиной аварий глава ведомства назвал «пресловутый человеческий фактор».

Ранее сообщалось, что в экзамен на получение водительских прав планируется внести изменения — аудио- и видеосъемка теоретической части экзамена станет обязательной, а в практической части объединят «площадку» и «город».

Теги: ГИБДД , автошколы , медицинская помощь
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