В ГИБДД допустили появление в автошколах курса по оказанию первой помощи

В Госавтоинспекцию поступило предложение организовать в российских автошколах спецкурсы по оказанию первой медицинской помощи, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, пишет ТАСС,
«После таких курсов начинающие водители могли бы правильно оказать помощь на месте ДТП», — заявил Черников. Вести такие занятия, по его словам, могли бы профессиональные медики.
В середине ноября в ГИБДД рассказали, что с начала 2018 года в результате ДТП на российских дорогах погибли 14,8 тыс. человек, еще свыше 174 тыс. получили ранения. Основной причиной аварий глава ведомства назвал «пресловутый человеческий фактор».
Ранее сообщалось, что в экзамен на получение водительских прав планируется внести изменения — аудио- и видеосъемка теоретической части экзамена станет обязательной, а в практической части объединят «площадку» и «город».