Врачи допустили рост числа зараженных COVID-19 в России к середине весны

В середине весны заражаемость коронавирусом COVID-19 в России может резко вырасти. Об этом заявили опрошенные «РИА Новости» инфекционисты.

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с агентством заявил, что в середине весны произойдет не снижение, а, наоборот, повышение уровня заболеваемости среди россиян. «Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», — сказал он.

По его словам, во время первой волны COVID-19 многие из тех, кто перенесли заболевание в легкой и бессимптомной форме, не обращались к медикам из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому статистика по переболевшим за прошлый год может быть неточной.

«Второй вопрос — весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определенной температуры. Я говорю про среднюю полосу [России]. И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета», — добавил специалист.

Инфекционист считает, что снижение заболеваемости коронавирусом, вероятнее всего, произойдет в конце мая.