Бывшего рекламного подрядчика метро Москвы заподозрили в мошенничестве

Речь идет о владельце группы компаний «Гема», который от лица компаний «Авто Селл» и «Трейд Компани» размещал рекламу в столичном метро. Предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве на 850 млн руб.

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Владельцу группы компаний «Гема» Александру Геллеру предъявили заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом следствия. Структурой «Гемы» является «Авто Селл», в интересах группы также действовала «Трейд Компани» — обе они размещали рекламу в московском метрополитене.

Информацию об обвинениях в адрес Геллера РБК подтвердили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен». «Да, мы в курсе, ждем решения», — сказал представитель пресс-службы.

По словам источника РБК, речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту хищения более 850 млн руб. «Эти деньги так и не были выплачены Московскому метрополитену по договору о размещении рекламы, когда эту деятельность вела компания «Авто Селл», — сообщил собеседник РБК. Он добавил, что ранее следствие предъявило обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» генеральному директору организации Гюле Коган. В ближайшее время она предстанет перед судом, уточнил источник. О задержании Коган СМИ сообщили в январе прошлого года.

Около двух недель назад в пресс-службе метрополитена РБК сообщали о повторном расторжении договора с «Трейд Компани». «Как и в декабре 2017 года, причиной для расторжения договора стало непредоставление метрополитену банковской гарантии», — объясняли в пресс-службе ГУПа. Банковская гарантия была обязательным условием сотрудничества в рамках восстановленного через суд договора.