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Бывшего рекламного подрядчика метро Москвы заподозрили в мошенничестве
Речь идет о владельце группы компаний «Гема», который от лица компаний «Авто Селл» и «Трейд Компани» размещал рекламу в столичном метро. Предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве на 850 млн руб.
Фото: Антон Тушин / ТАСС

Владельцу группы компаний «Гема» Александру Геллеру предъявили заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом следствия. Структурой «Гемы» является «Авто Селл», в интересах группы также действовала «Трейд Компани» — обе они размещали рекламу в московском метрополитене.

Информацию об обвинениях в адрес Геллера РБК подтвердили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен». «Да, мы в курсе, ждем решения», — сказал представитель пресс-службы.

По словам источника РБК, речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту хищения более 850 млн руб. «Эти деньги так и не были выплачены Московскому метрополитену по договору о размещении рекламы, когда эту деятельность вела компания «Авто Селл», — сообщил собеседник РБК. Он добавил, что ранее следствие предъявило обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» генеральному директору организации Гюле Коган. В ближайшее время она предстанет перед судом, уточнил источник. О задержании Коган СМИ сообщили в январе прошлого года.

Около двух недель назад в пресс-службе метрополитена РБК сообщали о повторном расторжении договора с «Трейд Компани». «Как и в декабре 2017 года, причиной для расторжения договора стало непредоставление метрополитену банковской гарантии», — объясняли в пресс-службе ГУПа. Банковская гарантия была обязательным условием сотрудничества в рамках восстановленного через суд договора.

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В прошлом году ГУП уже расторгало контракт «Трейд Компани», однако в декабре Девятый апелляционный арбитражный суд признал одностороннее расторжение контракта незаконным. «После вынесения постановления Девятого апелляционного арбитражного суда «Трейд Компани» направило письмо в адрес Московского метрополитена. В обращении бывший рекламный подрядчик заявил о невозможности выполнить условия договора и попросил метрополитен заключить дополнительное соглашение о расторжении договора», — пояснили в пресс-службе метрополитена.

«Трейд Компани» была рекламным подрядчиком столичного метрополитена с сентября 2016 года. Компания получила это право по итогам аукциона. В «Трейд Компани» при этом не скрывали, что действуют в интересах автохолдинга «Гема», чья структура «Авто Селл» уже продавала рекламу в московской подземке. Летом 2015 года ГУП досрочно расторгло договор с ООО «Авто Селл» из-за более 1 млрд руб. скопившейся задолженности. Позднее компания была признана банкротом.

Авторы: Валерий Романов, Сергей Соболев, Мария Бондаренко
Теги: Московский метрополитен, реклама, мошенничество
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