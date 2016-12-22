СМИ узнали о задержании главы задолжавшей метро 1 млрд руб. компании

После допроса полицейские задержали бывшего руководителя компании «Авто Селл» Гюлю Коган, рассказали источники ТАСС. «Авто Селл» была рекламным партнером московского метро, после разрыва контракта стала фигурантом уголовного дела

Фото: Антон Тушин / ТАСС

Полиция задержала Гюлю Коган, бывшего генерального директора компании «Авто Селл», которая была рекламным партнером Московского метрополитена, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Коган была задержана в ходе допроса в минувшую среду», — рассказал собеседник агентства, при этом он не уточнил, с чем связано задержание. Источник в транспортном комплексе столицы рассказал агентству, что Коган задержана в связи с тем, что компания, которой она руководила, задолжала Московскому метрополитену более 1 млрд руб.

В мае 2016 года суд признал «Авто Селл» банкротом, долг компании перед метрополитеном тогда оценивался в 1,4 млрд руб.

В июле 2015 года заместитель мэра и глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал «РИА Новости», что задолженность «Авто Селл» за размещение рекламы в московском метро составляет 1,124 млрд руб., к которым нужно добавить около 400 млн руб. пени.

ООО «Авто Селл» в июне 2011 года выиграло аукцион Московского метрополитена по выбору рекламного подрядчика на 2011–2016 годы. Стартовая стоимость пятилетнего контракта была определена в 1,587 млрд руб. в первый год работы с последующим ежегодным увеличением суммы на инфляцию, но не менее чем на 8,3%. «Авто Селл», структура автохолдинга «Гема» Александра Геллера, по итогам торгов обязался выплатить метрополитену в первый год почти 2,38 млрд руб. Таким образом, за пять лет компания пообещала перечислить ГУП более 14 млрд руб.

Метрополитен разорвал контракт с «Авто Селл» в 2015 году, после того как он прекратил перечисление средств. Сама Коган в интервью русской версии журнала Forbes рассказывала тогда, что компания четыре года выполняла все обязательства и перечислила метрополитену 11 млрд руб., однако позже произошло падение рекламного рынка. «Банковская система начала закрываться, рекламный рынок пошел вниз. У нас была пополняемая кредитная линия, а сегодня мы практически не имеем доступа к кредитам — одни банки стали отзывать кредиты, другие поднимать ставки, тем временем рекламный рынок упал на 27–39%», — рассказывала Коган.​

«У нас скопилось к метро претензий на 3 млрд руб., все, что мы недополучали, фиксировалось. Если не можем уменьшить объем рекламы, давайте зачтем эти деньги в счет долга, продолжим работать или разойдемся. В ответ опять тишина», — сетовала она.

В марте 2017 года полиция возбудила уголовное дело против «Авто Селл». Тогда сообщалось, что компанию заподозрили в хищении денег метрополитена на сумму более 728 млн руб. при исполнении договора. Компания, по версии следствия, не перечисляла деньги метрополитену, однако продолжала заключать договоры на размещение рекламы и проведение рекламных кампаний в метро.

В декабре 2017 года Московский метрополитен объявил о расторжении десятилетнего контракта со следующим своим рекламным подрядчиком ООО «Трейд Компани», договор с которым был заключен в 2016 году. Компания вовремя не предоставила метрополитену безотзывную банковскую гарантию в размере 30% от стоимости всего контракта, как было предусмотрено по договору.