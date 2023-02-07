Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,7 тыс.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 3,7 тыс., раненых — 22 тыс.

Спасательные работы продолжаются в провинциях, наиболее пострадавших от землетрясения, Эрдоган ввел там режим ЧС. В Сирии число погибших превысило 800

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3703 человек, пострадали 22 286, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по ликвидации последствий ЧС.

В Сирии, как передает агентство SANA, 812 погибших и 1449 пострадавших. Это жители в том числе провинций Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб и Тартус.

В Турции поисково-спасательные работы продолжаются в Хатае, Кахраманмараше и других провинциях на юге, которые больше всего пострадали от землетрясения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил там режим ЧП на три месяца.

Два мощных землетрясения (магнитудой 7,7 и 7,6) привели 6 февраля к масштабным разрушениям в десяти провинциях. Только в Кахраманмараше, эпицентре землетрясения, число уничтоженных зданий составило 941, сообщает CNN со ссылкой на МВД страны. Всего в Турции было разрушено более 5,6 тыс. домов, передавали власти накануне вечером.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану и сирийскому лидеру Башару Асаду. Россия направила в обе страны спасателей. В Турции объявили национальный траур до 12 февраля.

Подземные толчки также ощущались в Армении, Гренландии, Греции, Египте, Ливане, Абхазии и на Кипре.