Число разрушенных из-за землетрясения зданий в Турции превысило 5 тыс.

В Турции в результате землетрясения разрушены 5606 зданий

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В результате землетрясения в Турции разрушено 5606 зданий. Об этом сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар, передает Haber.

Он добавил, что из-под завалов вытащили 6545 человек.

6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7, первое — после 4:00, второе — около 13:30 мск. Они привели к разрушениям и жертвам в десяти провинциях. По последним данным, погиб 1651 человек, более 11 тыс. пострадали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.

Помимо Турции от стихийного бедствия пострадали жители Сирии. По последним данным Минздрава страны, пострадали по меньшей мере 2400 человек, погибли 1060.

Первый борт с российскими спасателями уже вылетел в Турцию.