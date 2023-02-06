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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное

Что известно о крупнейшем за 80 лет землетрясении в Турции и Сирии и его последствиях
Для Турции землетрясение стало самым мощным с 1939 года, оно произошло в ночь на 6 февраля, затронув десять провинций страны. Сильные толчки ощущались на севере Сирии. Повторное землетрясение произошло в середине дня
Фото: Sertac Kayar / Reuters
Фото: Sertac Kayar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 утра в провинции Кахраманмараш на юге страны. Последствия толчков коснулись десяти провинций. Глава государства указал, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за последние 100 лет: в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане, передает Anadolu. Тогда, отмечает агентство, магнитуда составила 7,9, а число погибших — более 33 тыс.

Позднее, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло повторное землетрясение, подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда нового землетрясения составила 7,7.

Ночное землетрясение ощущалось на севере Сирии, в граничащих с Турцией районах, а также в городах Алеппо, Латакия, Тартус и других. Второе землетрясение, по данным Al Jazeera, ощущалось в столице Сирии Дамаске и провинции Латакия.

Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное
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О подземных толчках в Батуми во время второго землетрясения сообщило местное издание «Батумелеби», часть жителей города из предосторожности вышли из домов на улицы. Агентство «Апсныпресс» сообщило, что подземные толчки ощущались в понедельник и в Абхазии. О толчках сообщали также в Ираке, Грузии, Израиле и Армении.

Директор Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Анна Саяпина сообщила ТАСС, что после землетрясения в Турции в центральной части Кавказа — Северной Осетии, Южной Осетии, Чечне, Грузии — началась активизация сейсмических процессов, специалисты каждые семь минут фиксировали энергетически слабые подземные толчки.

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Руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович сообщила «РИА Новости» об отголосках турецкого землетрясения в городе — от территории университета «Сириус» и Центрального района до районов у Абхазии. По ее словам, сила толчков была некритичной — «два-три балла по ощущениям».

Ситуация по состоянию на 16:05 мск

  • Количество жертв трагедии в Турции выросло до 1014, ранены в общей сложности 7,3 тыс. человек, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) Юнус Сезер.

  • Президент Турции сообщил о 912 погибших и 5385 раненых в результате ночного землетрясения. Под завалами найдены 2470 человек. «Мы не знаем, насколько возрастет число погибших и раненых, так как работы по разбору завалов продолжаются», — сказал Эрдоган.

  • В Сирии при ночном землетрясении погиб 403 человек, ранены 1248, сообщил Минздрав страны, передает агентство SANA. Большинство погибших и раненых — жители Латакии, Алеппо, Хамы и Тартуса. Информации о пострадавших в Сирии россиянах не поступало, заявлял посол России в Дамаске Александр Ефимов.

  • В Турции разрушены 2818 зданий, в спасательной операции задействованы 9 тыс. человек.

Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное

  • «Росатом» сообщил, что никаких повреждений конструкций строящейся в Турции АЭС «Аккую» не зафиксировано. «Подземные толчки силой около трех баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС «Аккую», но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили», — заявила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.
  • Турецкий порт Искендерун получил повреждения и временно прекратил работу, сообщило Главное управление мореходства Турции. В порту обрушилась часть доков. В других портах страны о проблемах не сообщали.
  • Аэропорт города Адана на юго-востоке Турции был закрыт после землетрясения до дальнейшего оповещения. Также прекратил обслуживать рейсы аэропорт Хатай в городе Антакья из-за разрушения взлетно-посадочной полосы. Ряд аэропортов региона принимают только рейсы со спасателями и родственниками пострадавших, сообщает агентство DHA.

  • Власти Турции приостановили на неопределенный срок все спортивные турниры в стране в связи с последствиями землетрясения, сообщил в Twitter министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу.

Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Sertac Kayar / Reuters

Помощь и соболезнования

  • Помощь Турции предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО.
  • Россия заявила о готовности направить 100 спасателей и два самолета Ил-76. Соболезнования лидерам Турции и Сирии выразил президент Владимир Путин. В российских посольствах в Сирии и Турции пока не сообщали о жертвах или раненых среди россиян во время землетрясений.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился отправить в Турцию 420 спасателей и пообещал в ближайшее время направить помощь и все необходимые грузы и материалы. Также он позвонил Эрдогану и выразил соболезнования.
  • Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил отправить срочную помощь Турции. «По просьбе турецкого правительства я поручил всем учреждениям немедленно подготовиться к оказанию медицинской помощи при спасении и извлечении людей из-под завалов», — сообщил глава правительства Израиля.
  • Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил правительству оперативно оказать гуманитарную помощь Турции, передает агентство «Рёнхап».
  • Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что его страна направит в Турцию 40 спасателей.
  • Группа из 60 киргизских спасателей кинологов вылетит 6 февраля в Турцию для оказания коллегам помощи в проведении поисково-спасательных работ, передает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
землетрясение Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сирия
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