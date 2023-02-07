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Момент обрушения здания после землетрясения в Турции попал в прямой эфир

Момент обрушения здания в Малатье после землетрясения в Турции попал в прямой эфир

Во время поисково-спасательных работ в турецкой Малатье обрушилось здание, происшествие попало в прямой эфир телеканала TRT Haber, который опубликовал это в своем телеграм-канале.

До этого в эфир телеканала попало обрушение здания в другой турецкой провинции — Адане. Происшествие стало последствием второго подземного толчка.

6 февраля в Турции произошло два сильных землетрясения магнитудой 7,7, которые привели к разрушениям и жертвам в десяти провинциях. Вечером Управление по чрезвычайным ситуациям страны сообщило о третьем толчке магнитудой 4,5. Афтершоки продолжаются. Для Турции это землетрясение стало самым мощным с 1939 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур до 12 февраля.

По последним данным, в Турции погибли более 2,3 тыс. человек, пострадали свыше 13 тыс. Землетрясение затронуло и северную часть Сирии — там число погибших к вечеру достигло 1 348.

Подземные толчки были зафиксированы также в Греции, Египте, Ливане, Абхазии и на Кипре. Их почувствовали даже в Гренландии, указывали в геологическом институте при правительстве Дании.

Десятки стран ЕС и НАТО предложили Анкаре помощь. Спасатели МЧС России вылетели в Турцию и Сирию.

Теги
Турция землетрясение обрушение
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