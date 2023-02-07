Число пострадавших после землетрясения в Турции превысило 14 тыс. человек
Число пострадавших после землетрясения в Турции превысило 14 тыс. человек
Количество погибших выросло до 2 379 человек, а число пострадавших составляет 14 483. В стране продолжаются афтершоки, их количество, по последним данным, достигло 130
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В результате землетрясения в Турции погибли 2379 человек, пострадали 14 483, сообщил вице-президент страны Фуат Октай, передает агентство Anadolu.
По его словам, 338 тыс. человек были размещены в общежитиях, университетах и жилых центрах Министерства образования.
Как сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер, после основного землетрясения в стране прошло уже 130 афтершоков, они продолжаются.
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