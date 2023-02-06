Число погибших после землетрясения в Турции превысило 2,3 тыс. человек

Количество пострадавших превысило 13 тыс. человек. По последним данным, разрушено 6 217 зданий.

В Турции число жертв землетрясения возросло до 2 316 человек, пострадали 13 293, сообщает отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) Орхан Татар, передает CNN Türk.

По последним данным, разрушено 6 217 зданий.

6 февраля в Турции произошло два сильных землетрясения магнитудой 7,7, которые привели к разрушениям и жертвам в десяти провинциях. Вечером Управление по чрезвычайным ситуациям страны сообщило о третьем толчке магнитудой 4,5. Афтершоки продолжаются. Для Турции это землетрясение стало самым мощным с 1939 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур до 12 февраля.

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