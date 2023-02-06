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Во всех школах Турции на неделю отменили занятия

Во всех школах Турции отменили занятия до 13 февраля из-за землетрясения
Фото: IHA / Reuters
Фото: IHA / Reuters

В Турции объявили каникулы до 13 февраля во всех школах страны из-за землетрясения. Об этом заявил министр образования Махмут Озер, сообщает ведомство в своем Twitter.

Ранее Озер говорил, что в пострадавших провинциях временно прекратили работу образовательные учреждения сроком на одну-две недели в зависимости от региона. Турецкий Центр измерения, отбора и размещения, который является государственным органом, ответственным за организацию вступительных экзаменов в университеты, заявил о переносе экзаменов на другие даты, сообщает Sabah.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло в ночь с 5 на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Днем толчки повторились, причем они ощущались в соседних странах — Армении, Ираке, Грузии, Израиле, Иордании. В результате стихийного бедствия погибли, по последним данным, 1541 человек, пострадали 9733.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за «оперативную и искреннюю реакцию» на серию землетрясений и принял предложенную им помощь. Путин пообещал направить поддержку для поисково-спасательных работ и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Теги
Турция землетрясение Министерство образования
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