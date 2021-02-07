Ученые обнаружили «важные улики» в ходе расследования по COVID-19 в Ухане

Они были найдены во время обследования рынка морепродуктов, сообщил один из делегатов миссии ВОЗ, которая проводит расследование в Ухане. «Мы сможем дать твердое объяснение этому к концу этой поездки», — заверил он

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане, Китай (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Эксперты из группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая отправилась в китайский город Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса COVID-19 в декабре 2019 года, чтобы расследовать происхождение вируса, обнаружили «важные улики», касающиеся роли рынка морепродуктов Хуанань в распространении инфекции. Об этом заявил зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ, в которую входят 14 человек, сообщает Bloomberg.

Он рассказал, что ученые посетили Уханьский институт вирусологии, побывали на рынке морепродуктов Хуанань и на одном из крупнейших в городе рынке Байшачжоу, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. До этого они были в двух больницах в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших. По его словам, международной миссии помогали китайские ученые, которые вели собственное расследование на протяжении последних нескольких месяцев. «Они работали за кулисами, копали информацию, изучали и подготавливали ее», — отметил Дашак.

«Мы сидели с ними каждый день и просматривали информацию, новые данные, а затем сказали, что хотим посетить ключевые места. Они попросили список. Мы предложили, куда мы могли бы пойти и с кем встретиться. Мы посетили все места в этом списке, и они были очень рады этому», — рассказал он.

Как отметил ученый, делегаты миссии работали в трех группах, которые сосредоточили свое внимание на потенциальной роли животных во вспышке, эпидемиологии и распространении вируса, и на результатах исследования проб окружающей среды. «Мы рассмотрели эти три направления по отдельности. Теперь мы собираемся собрать все вместе и посмотреть, что все это нам говорит», — добавил зоолог.