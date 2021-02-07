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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые обнаружили «важные улики» в ходе расследования по COVID-19 в Ухане

Они были найдены во время обследования рынка морепродуктов, сообщил один из делегатов миссии ВОЗ, которая проводит расследование в Ухане. «Мы сможем дать твердое объяснение этому к концу этой поездки», — заверил он
Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане, Китай
Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане, Китай (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Эксперты из группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая отправилась в китайский город Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса COVID-19 в декабре 2019 года, чтобы расследовать происхождение вируса, обнаружили «важные улики», касающиеся роли рынка морепродуктов Хуанань в распространении инфекции. Об этом заявил зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ, в которую входят 14 человек, сообщает Bloomberg.

Он рассказал, что ученые посетили Уханьский институт вирусологии, побывали на рынке морепродуктов Хуанань и на одном из крупнейших в городе рынке Байшачжоу, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. До этого они были в двух больницах в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших. По его словам, международной миссии помогали китайские ученые, которые вели собственное расследование на протяжении последних нескольких месяцев. «Они работали за кулисами, копали информацию, изучали и подготавливали ее», — отметил Дашак.

«Мы сидели с ними каждый день и просматривали информацию, новые данные, а затем сказали, что хотим посетить ключевые места. Они попросили список. Мы предложили, куда мы могли бы пойти и с кем встретиться. Мы посетили все места в этом списке, и они были очень рады этому», — рассказал он.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения COVID-19
Общество
Фото:Getty Images

Как отметил ученый, делегаты миссии работали в трех группах, которые сосредоточили свое внимание на потенциальной роли животных во вспышке, эпидемиологии и распространении вируса, и на результатах исследования проб окружающей среды. «Мы рассмотрели эти три направления по отдельности. Теперь мы собираемся собрать все вместе и посмотреть, что все это нам говорит», — добавил зоолог.

Ученый сообщил, что эксперты во время обследования рынка Хуанань обнаружили «важные улики». Несмотря на то, что продуктовый рынок был закрыт сразу после выявления случаев заражения, «он все еще практически не поврежден», отметил Дашак. «Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», — поделился он.

По его словам, китайские ученые, ранее взявшие образцы на рынке, определили места, где были обнаружены следы SARS-CoV-2. Эксперты ВОЗ также извлекли пользу из этого, подчеркнул Дашак. «Теперь мы знаем то, чего не знали тогда — до появления сильно заболевших были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. И поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу. Но сколько других, когда это началось? Это то, над чем мы все еще работаем», — пояснил он.

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Как выглядит Ухань спустя год после карантина. Фоторепортаж
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По его словам, вирусы передаются по «запутанным рекам зарождения», и проследить этот путь сложно и потребуется «очень много времени». «То, что я видел, уже говорит мне, что есть некоторые реальные подсказки о том, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем дать твердое объяснение этому к концу этой поездки», — заявил Дашак, добавив, что пока он не хочет «вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону это указывает».

Эксперты ВОЗ прибыли с миссией в Ухань в середине января, чтобы провести расследование об источнике распространения COVID-19, однако их сразу же отправили на двухнедельный карантин, поэтому они приступили к работе лишь 28 января. Один из членов группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков ранее рассказывал, что гипотетически бывает все, однако нет никаких фактов или предпосылок, говорящих о том, что коронавирус распространился из уханьской лаборатории.

Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
Общество
Фото: Getty Images

«Для нашей миссии, конечно, было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. <...> Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — сказал Дедков.

Вместе с тем он отметил, что на рынке морепродуктов были все условия для возникновения коронавирусной инфекции, так как он «весьма далек от совершенства» в том, что касается санитарных правил. «Все очень скученно, рынок маленький, все тесно. <...> Привело это или нет, мы не знаем, выглядит это так, что вполне могло быть», — говорил эксперт.

Как ВОЗ расследует происхождение COVID-19 в Ухане. Фоторепортаж
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Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 Всемирная организация здравоохранения Китай
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