Times узнала о планах властей Британии ввести «паспорта вакцинированных»

Власти начали работу над документом для граждан, планирующих международные поездки. Если его введут, британские туристы смогут поехать в другие страны, в частности Грецию, уже в мае

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Власти Великобритании планируют ввести «паспорта вакцинированных», чтобы граждане, привившиеся от COVID-19, смогли совершать туристические поездки за рубеж, сообщает The Times.

Министерство иностранных дел, Минтранс и Министерство здравоохранения и социальной защиты разрабатывают документ, который может стать обязательным для путешественников при въезде в ту или иную страну. Источники в в туристической отрасли заявили газете, что британским туристам в мае могут разрешить въезд в Грецию, если те предоставят сертификат о вакцинации.

По подсчетам Times, около 2 млн британцев посещают Грецию каждый год, что приносит той более €10 млрд. В 2019 году на сектор туризма пришлась пятая часть греческого ВВП.

Как пишет газета, власти Греции считают, что туристы, получившие обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech или препарата от AstraZeneca, которые используются в прививочной кампании в Великобритании, смогут посетить страну. Гражданам при прибытии в Грецию также нужно будет предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного перед поездкой.