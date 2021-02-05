Times узнала о планах властей Британии ввести «паспорта вакцинированных»
Власти Великобритании планируют ввести «паспорта вакцинированных», чтобы граждане, привившиеся от COVID-19, смогли совершать туристические поездки за рубеж, сообщает The Times.
Министерство иностранных дел, Минтранс и Министерство здравоохранения и социальной защиты разрабатывают документ, который может стать обязательным для путешественников при въезде в ту или иную страну. Источники в в туристической отрасли заявили газете, что британским туристам в мае могут разрешить въезд в Грецию, если те предоставят сертификат о вакцинации.
По подсчетам Times, около 2 млн британцев посещают Грецию каждый год, что приносит той более €10 млрд. В 2019 году на сектор туризма пришлась пятая часть греческого ВВП.
Как пишет газета, власти Греции считают, что туристы, получившие обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech или препарата от AstraZeneca, которые используются в прививочной кампании в Великобритании, смогут посетить страну. Гражданам при прибытии в Грецию также нужно будет предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного перед поездкой.