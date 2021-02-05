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Пандемия коронавируса ,  
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Times узнала о планах властей Британии ввести «паспорта вакцинированных»

Власти начали работу над документом для граждан, планирующих международные поездки. Если его введут, британские туристы смогут поехать в другие страны, в частности Грецию, уже в мае
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Власти Великобритании планируют ввести «паспорта вакцинированных», чтобы граждане, привившиеся от COVID-19, смогли совершать туристические поездки за рубеж, сообщает The Times.

Министерство иностранных дел, Минтранс и Министерство здравоохранения и социальной защиты разрабатывают документ, который может стать обязательным для путешественников при въезде в ту или иную страну. Источники в в туристической отрасли заявили газете, что британским туристам в мае могут разрешить въезд в Грецию, если те предоставят сертификат о вакцинации.

По подсчетам Times, около 2 млн британцев посещают Грецию каждый год, что приносит той более €10 млрд. В 2019 году на сектор туризма пришлась пятая часть греческого ВВП.

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Фото: Ritzau Scanpix / Nils Meilvang / Reuters

Как пишет газета, власти Греции считают, что туристы, получившие обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech или препарата от AstraZeneca, которые используются в прививочной кампании в Великобритании, смогут посетить страну. Гражданам при прибытии в Грецию также нужно будет предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного перед поездкой.

В конце января с предложением ввести паспорт для вакцинированных выступил экс-премьер Великобритании Тони Блэр. В заявлении его Института глобальных перемен говорилось, что документ позволит владельцам путешествовать по всему миру. Идея обсуждалась и ранее, но глава канцелярии британского правительства Майкл Гоув заявил в декабре 2020 года, что не поддерживает ее.

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В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести признаваемый всеми странами ЕС сертификат о вакцинации от COVID-19, назвав введение такого документа до начала лета крайне важным для стран, экономика которых зависит от туризма. Отвечая на обращение Мицотакиса, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала введение единого для ЕС сертификата о вакцинации медицинской необходимостью.

О планах ввести цифровые сертификаты вакцинированных, которые позволят совершать международные поездки, объявили Дания и Швеция. Но во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не считают, что документ о сделанной прививке от коронавируса должен стать обязательным требованием для путешествий за рубеж. Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ указал, что доступ к вакцинам ограничен, а путешественник должен соблюдать и другие меры по снижению риска распространения инфекции.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Великобритания вакцинация коронавирус COVID-19
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