На побережье Евпатории выбросило мазут с затонувших танкеров
На побережье Евпатории на западе Крыма обнаружены единичные мазутные пятна, сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.
«Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов», — написал он в телеграм-канале.
Юрьев сообщил, что лично «объехал всю береговую линию, пляжи». «Ситуация меняется постоянно в зависимости от силы ветра и волнения моря», — отметил он.
Испачканных мазутом птиц отмывают и отправляют на реабилитацию в парк львов «Тайган», добавил глава Евпатории.
15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. Значительная часть нефтепродуктов вылилась в море и достигла побережья в Крыму и Краснодарском крае. Вскоре после крушения власти Керчи и Кубани ввели режим ЧС на местном уровне, 26 декабря его повысили до федерального.
сообщил о наличии мазутного пятна размером примерно 1,5 на 1,5 м на входе в Балаклавскую бухту. Спустя сутки он объявил режим ЧС регионального характера. По словам Развожаева, массового загрязнения береговой линии нет, мазутные пятна оперативно ликвидируют.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой». 28 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оценил ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе как критическую и заявил о неизбежных негативных последствиях для экологии.
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