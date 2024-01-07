В РПЦ рассказали, как долго «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя

Икону Живоначальной Троицы кисти Андрея Рублева доставили в храм Христа Спасителя 5 января, она пробудет там до 23 июня, после чего ее передадут Троице-Сергиевой лавре

Икона «Святая Троица» Андрея Рублёва в Храме Христа Спасителя во время ночного рождественского богослужения, Москва (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Икона Живоначальной Троицы работы Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до дня Святой Троицы, 23 июня, после чего ее передадут Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщили в ходе трансляции Рождественской вечерни, которую совершает патриарх Кирилл.

Заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексей Светозарский рассказал, что икону доставили в храм Христа Спасителя 5 января.

«На Троицу она уже переместится в Троице-Сергиеву лавру, для Троицкого собора которой она и была изначально написана», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

«Троица» была создана в XV веке. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, но потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, в 1929 году попала в Третьяковскую галерею.

Президент России Владимир Путин 15 мая 2023 года решил передать ее РПЦ. 12 июля в РПЦ сообщили, что Третьяковская галерея и Троице-Сергиева лавра заключили договор о передаче иконы лавре на 49 лет с возможностью продления. По нему икона передается в безвозмездное пользование лавре, но остается в оперативном управлении Третьяковки.

Решение забрать «Троицу» из Третьяковской галереи вызвало критику представителей музейного и реставраторского сообществ. Эксперты называли ее «тяжело больным памятником, который находится в реанимации».

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Гендиректор Третьяковки Елена Проничева заявила, что «Троицу» можно будет хранить в Троице-Сергиевой лавре только после создания необходимых для ее содержания условий: она должна находиться в климатической витрине с постоянной температурой плюс 19 градусов и относительной влажностью от 50 до 55%.

В преддверии празднования Троицы, 3 июня 2023 года, икону перевезли в храм Христа Спасителя. До 18 июля включительно она была доступна для поклонения в храме. 19 июля икону доставили в реставрационный центр им. Грабаря, где она находилась под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем.

Источник РБК, знакомый с процессом организации перевозки иконы на Рожждество в храм Христа Спасителя из Научно-реставрационного центра им. академика Грабаря, рассказывал, что процесс проходил в «полевых условиях» — на «козлах» и доске. По словам источника РБК, во время работ «Троица» располагалась на не приспособленной для этого конструкции. «Это были обычные козлы, на которые сверху горизонтально положили доску, обернутую чем-то мягким. На нее была положена икона и на этом приходилось работать реставраторам», — добавил он, отметив, что «в нормальных условиях это должно быть сделано в мастерской, где есть климат, оборудование, статичный стол и так далее».

По словам собеседника РБК, витрина, в которой икону разместили в храме, не может создать необходимый памятнику климат, а сейчас в Москве морозы и довольно низкий уровень влажности, что создает дополнительную нагрузку на икону.