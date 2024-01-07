Появились фото подготовки «Троицы» к размещению в храме Христа Спасителя

Источник РБК рассказал, как с иконы снимали профилактические заклейки, которые на нее ранее нанесли реставраторы. По его словам, на представленных фотографиях видно, что процесс проходил в «полевых условиях» — на козлах и доске

Фото: РБК Фото: РБК Фото: РБК Фото: РБК

Из Научно-реставрационного центра им. академика Грабаря «Троицу» вывезли около 20:00 5 января и привезли в храм Христа Спасителя. Как рассказал источник РБК, знакомый с процессом организации перевозки, по прибытии в храм с «Троицы» сняли профилактические заклейки, которые на нее ранее нанесли реставраторы. Они нужны для того, чтобы при перевозке можно было зафиксировать живопись и не дать ей осыпаться. Но длительное нахождение таких заклеек может повредить, а поскольку никакой информации о том, как долго «Троица» будет находиться в храме, нет, заклейки пришлось снимать сразу на месте, пояснил собеседник РБК, заявив, что «это происходило в полевых условиях, не в соответствии с рекомендациям о том, как должна проходить реставрация памятников такого уровня». Источник РБК предоставил фотографии организации перевозки.

По словам источника РБК, во время работ икона располагалась на не приспособленной для этого конструкции (ее можно увидеть на одном из снимков). «Это были обычные козлы, на которые сверху горизонтально положили доску, обернутую чем-то мягким. На нее была положена икона, и на этом приходилось работать реставраторам», — добавил он, отметив, что «в нормальных условиях это должно быть сделано в мастерской, где есть климат, оборудование, статичный стол и так далее».

Кроме того, по словам собеседника РБК, витрина, в которой икону разместили в храме, не может создать необходимый памятнику климат. Собеседник также отмечает, что сейчас в Москве морозы, а значит, довольно низкий уровень влажности, что создает дополнительную нагрузку на икону.

Русская служба Би-би-си со ссылкой на два источника, близких к Минкультуры, также сообщает, что икона находится в обычной витрине без климатического контроля.

РБК обратился за комментарием в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, Минкультуры, а также направил запрос в Центр им. Грабаря.

Заместитель директора по научной работе Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Геннадий Попов назвал переезд «Троицы» в храм Христа Спасителя «несколько непродуманной операцией», потому что подобным памятникам лучше находиться в месте со всеми необходимыми температурно-влажностными условиями. «Пока ничего этого нет. Витрина, в которой икона сейчас находится, не терморегулируемая. Перевозка осуществлялась в невероятный мороз. Это все фантастическое мероприятие, результатом которого может быть сильное ухудшение состояния [иконы]. Существует понятие исчерпанности запаса прочности, к которому надо относиться очень серьезно и предусмотрительно. Дерево всегда реагирует на внешние изменения. Если перекатывать икону с места на место — это плохо кончится. Надо найти место для «Троицы» и угомониться», — сказал Попов.

Согласился с Поповым в беседе с РБК и кандидат искусствоведения, художник реставрации высшей квалификации Сергей Филатов. По его словам, «Троица» Андрея Рублева относится к списку произведений, которые нельзя трогать с постоянного места хранения, потому что изменение температуры и влажности может привести к отставанию левкаса (специального покрытия, которое наносят на дерево перед началом работы над иконой).

Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Икона «Троица» — шедевр русской живописи, написанный Андреем Рублевым в XV веке, с 1929 года хранилась в Государственной Третьяковской галерее. В мае 2023 года стало известно, что президент Владимир Путин принял решение передать икону РПЦ. 4 июня, в праздник Троицы, ее выставили для всеобщего поклонения в Храме Христа Спасителя, а позже перевезли в реставрационные мастерские Центра им. Грабаря. Впоследствии икону предполагалось разместить в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

Реставрационное и музейное сообщества активно выступили против выдачи «Троицы» церкви. Эксперты указывали на то, что почти 600-летняя икона находится в крайне хрупком состоянии и любая перевозка может грозить ее полной гибелью. Они также заявляли, что в Третьяковке за годы хранения «Троицы» была создана уникальная климатическая система, которая обеспечивает памятнику идеальные условия хранения. Создать такую же систему в Троице-Сергиевой лавре в короткие сроки не представляется возможным, считают эксперты.

Решение о состоянии иконы и необходимости ее реставрации после перевозки в Центр им. Грабаря в июле должен был принять реставрационный совет. Однако о результатах его работы было объявлено лишь в начале ноября. Совет, созданный при Минкультуры, пришел к выводу, что «деструктивных изменений [в состоянии иконы] не наблюдается» и для нее были созданы «идеальные условия».