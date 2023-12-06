Власти допустили расширение категорий ИТ-специалистов с отсрочкой

Отсрочку от призывной службы получают IT-специалисты на основании ряда условий, среди которых — оконченное высшее образование по специальному перечню

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Минцифры прорабатывает расширение категорий ИТ-специалистов, которым предоставляется отсрочка от призыва, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе «правительственного часа» на пленарном заседании Госдумы.

«Минцифры совместно с отраслью готовит сейчас предложения для рассмотрения на Совете при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, который как раз отвечает за профессиональные стандарты, в том числе по этому направлению», — добавил Чернышенко (цитата по «Интерфаксу»).

Отсрочку предоставляли ИТ-специалистам при весенних и осенних призывах в 2022 и 2023 годах. Тогда условия получения отсрочки включали официальное трудоустройство по трудовому договору в аккредитованной Минцифры ИТ-компании, нормальную продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из переченя правительства, а также продолжительность работы в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года. Требования к стажу не касались тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

Предельный возраст отсрочки в сентябре повысили с 27 до 30 лет. Аналогичным образом ранее была повышена верхняя планка возраста призыва на срочную службу. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

В Думе заявляли, что намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей» и призывать уже более самостоятельных людей, получивших профессию. За поэтапное повышение в январе выступал и Путин.



Впоследствии глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял отказ от повышения нижней планки тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». По утверждению депутата, «это право гражданина, поэтому мы расширили права, а никак их не сократили». При этом проект повышения минимального возраста призыва на службу предусматривал возможность срочной службы при желании призывника.