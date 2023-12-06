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Общество ,  
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Власти допустили расширение категорий ИТ-специалистов с отсрочкой

Отсрочку от призывной службы получают IT-специалисты на основании ряда условий, среди которых — оконченное высшее образование по специальному перечню
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Минцифры прорабатывает расширение категорий ИТ-специалистов, которым предоставляется отсрочка от призыва, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе «правительственного часа» на пленарном заседании Госдумы.

«Минцифры совместно с отраслью готовит сейчас предложения для рассмотрения на Совете при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, который как раз отвечает за профессиональные стандарты, в том числе по этому направлению», — добавил Чернышенко (цитата по «Интерфаксу»).

Отсрочку предоставляли ИТ-специалистам при весенних и осенних призывах в 2022 и 2023 годах.

Тогда условия получения отсрочки включали официальное трудоустройство по трудовому договору в аккредитованной Минцифры ИТ-компании, нормальную продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из переченя правительства, а также продолжительность работы в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года. Требования к стажу не касались тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

Предельный возраст отсрочки в сентябре повысили с 27 до 30 лет. Аналогичным образом ранее была повышена верхняя планка возраста призыва на срочную службу. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

В Думе заявляли, что намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей» и призывать уже более самостоятельных людей, получивших профессию. За поэтапное повышение в январе выступал и Путин.

Впоследствии глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял отказ от повышения нижней планки тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». По утверждению депутата, «это право гражданина, поэтому мы расширили права, а никак их не сократили». При этом проект повышения минимального возраста призыва на службу предусматривал возможность срочной службы при желании призывника.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
отсрочка Дмитрий Чернышенко Минцифры призывники ИТ-компании

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